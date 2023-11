¿Sabes qué se enconde detrás del enojo?

El enojo suele ser una respuesta ante una determinada situación, también puede ser una máscara para esconder un sentimiento o preocupación muy profundo e hiriente.

Esta manera de reaccionar puede ser dirigida hacia otras personas y causarles daño, sin embargo, el mayor daño es el que se hace la persona a sí misma.

Si deseas ponerle un freno a esta parte de tu vida que incluso te impide avanzar, te contamos qué se esconde detrás de tanto enfado.

¿Qué es el enojo?

Se define como enojo a la pérdida de control y de predictibilidad. En otras palabras, es un sentimiento desagradable que ocurre cuando algo no sale como esperábamos o nos sentimos contrariado o atropellados.

Por lo general, este sentimiento se puede manifestar con varios niveles de intensidad, según la gravedad de los motivos que lo desatan.

¿Cómo afecta?

Especialistas en el cuidado de la salud mental indican que el enojo, como otras emociones, está acompañado de cambios psicológicos y biológicos. Es decir, cuando las personas se enojan su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan.

También es posible que se presenten cambios en los niveles de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina.

En conclusión, es esencial que cada individuo se conozca y aprenda cómo controlar este sentimiento y así evitar problemas con su salud y bienestar.

Entérate

Detrás del enojo existe una serie de pensamientos, sentimientos y emociones que necesitas conocer para poder enfrentarlos y tomar el control de tu vida.

Por ejemplo, detrás de tus disgustos está el miedo a perder lo que tienes, impotencia al no conseguir lo que quieres, decepción por no cumplir tus expectativas.

Además, dolor por no superar viejas heridas, impaciencia al sentir que no avanzas en la vida, silencio al no saber comunicar las emociones, e inseguridad por no creer en ti mismo, y hasta angustia, tristeza y frustración.