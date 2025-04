Hacer ejercicio el fin de semana: ¿Una solución eficaz para reducir la ansiedad de lunes a viernes?

La actividad física es un pilar fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, en un mundo cada vez más marcado por la inactividad y las agendas apretadas, muchos hacen ejercicio solo durante los fines de semana. En estos casos, la falta de tiempo o la imposibilidad de hacer deporte durante los días hábiles lleva a concentrar todo el movimiento en los días sábado y domingo.

Este fenómeno, que implica realizar sesiones de ejercicio una o dos veces a la semana, ha generado un debate sobre sus beneficios y riesgos, especialmente en aquellos con un estilo de vida predominantemente sedentario. Si bien la actividad física ocasional es mejor que la inactividad total, expertos advierten que este enfoque puede acarrear riesgos, como lesiones y complicaciones cardiovasculares, si no se realiza de manera adecuada y progresiva.

Para tener en cuenta, antes que nada: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha postulado que los adultos “deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud”.

Bajo esta idea, Norberto Debbag, deportólogo y cardiólogo de la UBA (MN 51320), explicó en conversación con Infobae las recomendaciones sobre el ejercicio físico para el fin de semana: “Los ejercicios más adecuados son aquellos que impliquen un consumo importante de oxígeno, como nadar, andar en bicicleta, caminar y trotar”, comentó. No obstante, subrayó que la elección debe depender de las condiciones particulares de cada persona, como el nivel de sedentarismo, el peso, los factores de riesgo coronarios o problemas cardíacos. “Si la persona no tiene trastornos de salud, tiene buena movilidad, y no presenta complicaciones, puede salir a caminar o trotar, incluso hacer trayectos cortos, o andar en bicicleta. Nadar también es una opción, siempre y cuando se haga de manera adecuada”.

No obstante, Debbag también advirtió sobre los riesgos, especialmente para quienes tienen condiciones de salud. “Es importante tener en cuenta los riesgos, por eso se recomienda siempre un control médico previo, especialmente si se trata de actividad física intensa”, subrayó. En caso de molestias como falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho, aconsejó detenerse y buscar atención médica si el malestar persiste.