Científico explica conexión del alzhéimer y la diabetes

Pocas enfermedades causan un impacto tan devastador como el alzhéimer, un trastorno del cerebro que empeora con el pasar de los años, causando deterioro en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, a causa de algunos cambios en el cerebro que derivan en depósitos de ciertas proteínas.

Aunque los esfuerzos por encontrar un tratamiento aún no han dado los resultados esperados, investigaciones recientes han propuesto un nuevo planteamiento sobre el desarrollo de esta enfermedad.

Un artículo publicado por la plataforma editorial The Conversation refiere que esta patología puede responder tanto a la acumulación de placas beta-amiloide y ovillos tau hiperfosforiladas, como a la forma en que las células cerebrales interactúan con la insulina.

Esta hormona liberada por el páncreas regula las concentraciones de glucosa en la sangre, por lo que está estrechamente ligada a la diabetes mellitus; compartiendo con el alzhéimer sus factores de riesgo: la edad avanzada, la dieta, la obesidad y la inflamación crónica.

“Las neuronas son células que necesitan combustible para su funcionamiento, y el combustible esencial es, precisamente, la glucosa. La insulina actúa como un timbre en la puerta de las células. Cuando ese timbre suena, la célula sabe que tiene que abrir la puerta para que entre la glucosa. Sin ese timbre, aunque haya abundante glucosa en la sangre, la célula no se entera, no abre la puerta y no recibe el combustible”, explica Javier Sánchez Perona, autor del artículo y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic).

La publicación también describe que la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo y la inflamación, hace que las células entren en apoptosis (muerte celular programada), por lo que el cerebro deja de funcionar adecuadamente, empieza a olvidar y deja de procesar la información, apareciendo el alzhéimer.

“Todo esto sugiere que los problemas metabólicos pueden ser la clave en ambas enfermedades”, expone el autor, quien además declara que, por este motivo, algunos investigadores sugieren que el Alzhéimer sea considerado como un nuevo tipo de diabetes cerebral, caracterizado por la resistencia a la insulina.

En ese sentido, la investigación manifiesta que el fomento de estilos de vida saludables podrían tener un impacto positivo en la prevención y el tratamiento, tanto de la diabetes como del alzhéimer.