Dormir temprano ayuda a desintoxicar el organismo

Dormir temprano tiene más beneficios de lo que se imagine, pues no solo ayuda a descansar y reponer energías, también permite desintoxicar el cuerpo y mejorar satisfactoriamente la salud.

Así como las horas de sueño favorece la regeneración celular, también permite que el cerebro elimine todas las toxinas que se han ido acumulando durante el día, mientras se está despierto.

Cabe acotar que, no es el único órgano que logra depurarse, otros también necesitan dormir para recuperar su salud.

¿Por qué dormir temprano es satisfactorio?

Todos los seres humanos tienen la necesidad de dormir un mínimo de horas cada día para tener un sueño reparador y poder encarar el día siguiente con energía. Pero, además, ese proceso de descanso protege a las personas de sufrir problemas cardiovasculares, previene la obesidad, ralentiza el envejecimiento, refuerza el sistema inmunológico y cumple con funciones antioxidantes.

¿Cómo es esto posible? Como lees, al dormir temprano no solo se tiene un sueño reparador, sino que, además, le permites a los diferentes órganos del cuerpo desintoxicarse, y con ello cuidar la salud en general.

Desintoxicar el cuerpo

Tal como indicamos, dormir temprano proporciona más energía para encarar las actividades del día siguiente, e incluso favorece la piel. La recomendación es descansar entre 8 y 10 horas cada noche, para ello es indispensable acostarse a dormir antes de las 10 pm.

En tal sentido, te compartimos cómo tu cuerpo se desintoxica si vas a la cama temprano.

Por ejemplo, entre las 10 y las 11 de la noche se desintoxica el sistema linfático, el cual está encargado de mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender el cuerpo de las infecciones.

Entre las 11 pm y la 1 am se desintoxica el hígado, órgano que ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas. A partir de la 1 am y hasta las 3 am, se desintoxica la vesícula biliar, órgano encargado de facilitar la digestión y la absorción de las grasas durante la digestión.

De 12 am a 4 am la médula ósea está en proceso de producir los glóbulos rojos nuevos, y sangre nueva.

Finalmente, entre las 5 am y las 7 am, el colon y el sistema digestivo estarán en su proceso de desintoxicación, permitiendo que el cuerpo procese los alimentos y líquidos. Estos luego se descomponen en las sustancias que se usarán como fuente de energía, o para el crecimiento de tejidos; y finalmente, los desechos saldrán durante las evacuaciones intestinales.