Cólicos menstruales son más intensos en esta fase de tu ciclo

Los cólicos menstruales pueden convertirse en una pesadilla durante el ciclo menstrual, o al menos eso creíamos, ya que solemos relacionarlo con un síntoma común del periodo. Sin embargo, un reciente estudio reveló cuál es la fase exacta en que los cólicos menstruales son más intensos y duraderos. ¡Te sorprenderás!

¿Cuándo son más dolorosos los cólicos menstruales?

Un estudio publicado por el Journal of Pain Research reveló que algunas mujeres no sólo experimentan cólicos durante el periodo menstrual, sino que pueden ser más intensos y duraderos durante el ciclo anovulatorio, es decir, cuando no se libera ningún óvulo del ovario y, aunque puede haber sangrado, no hay posibilidad de embarazo en ese ciclo.

Desde 1938, cuando un pequeño estudio de investigación no encontró calambres en los ciclos anovulatorios, nadie ha cuestionado la creencia de que los calambres solo ocurren en los ciclos ovulatorios normales», describe el estudio.

Según el estudio publicado, los cólicos menstruales están relacionados con la disminución de los niveles de progesterona al final de los ciclos ovulatorios normales, causando la liberación de prostaglandinas, compuestos similares a las hormonas que provocan contracciones en los músculos del útero.

Sin embargo, los investigadores analizaron a 75 mujeres, de entre 19 y 35 años, durante un ciclo menstrual, quienes registraron en un diario la presencia y la intensidad de sus calambres menstruales.

Comparamos los calambres en los 35 ciclos sin ovulación con los 40 ciclos que normalmente eran ovulatorios en este estudio. Descubrimos que los calambres eran más dolorosos, duraban más y tenían una puntuación de calambres más alta en los ciclos anovulatorios», asegura el estudio.

¿Por qué los cólicos menstruales son más intensos durante el ciclo anovulatorio?

Los investigadores descubrieron que la falta de ovulación afecta la producción y regulación hormonal. En los ciclos ovulatorios normales, la ovulación desencadena la producción de progesterona, pero sin ovulación, los niveles de progesterona son bajos, causando un desequilibrio hormonal y una mayor liberación de prostaglandinas.

De acuerdo con el estudio, estas sustancias similares a las hormonas aumentan las contracciones uterinas, causando calambres más dolorosos y prolongados durante el ciclo anovulatorio, el cual puede presentarse por estrés, alteraciones hormonales o cambios extremos en el peso, ya sea muy bajo o por obesidad.