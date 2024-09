Infusiones que debes evitar si tienes gastritis

No todas las infusiones son saludables a la hora de combatir los síntomas de la gastritis. Algunas pueden empeorar el ardor estomacal por su contenido de compuestos irritantes. Aquí las detallamos.

Mientras que algunas infusiones pueden ayudar a calmar los síntomas de la gastritis, hay otras que es mejor evitar. Ya sea por su acidez, sus compuestos picantes o su contenido de estimulantes como la cafeína, ingerirlas puede empeorar la irritación de la mucosa gástrica y el malestar asociado.

Hay que recordar que la gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago debido a un debilitamiento o lesión del revestimiento que lo protege. Esta situación desencadena una respuesta inflamatoria que, aunque a veces es asintomática, suele provocar ardor estomacal, náuseas, indigestión e inapetencia.

Las infusiones medicinales, aunque no son un tratamiento de primera elección para esta condición, suelen considerarse como coadyuvante para evitar o controlar dichos síntomas. No obstante, no todas tienen un efecto beneficioso y ciertas veces empeoran el malestar. ¿Cuáles deberías evitar? ¡Descúbrelas!

1. Café

El motivo principal por el cual se desaconseja la ingesta de café en personas con gastritis es su abundante aporte de cafeína. Según la variedad elegida, cada taza de 200 mililitros puede contener entre 90 y 130 miligramos de cafeína.

En el estómago, esta sustancia hace que las células parietales produzcan más cantidad de ácido clorhídrico. Y si bien esto puede ayudar a una buena digestión en personas sanas, en la gastritis incrementa la irritación de la mucosa gástrica.

No es que la cafeína en sí provoque la gastritis, sino que su consumo puede agravar los síntomas debido al aumento de la acidez en el estómago.

2. Té negro

Aunque el té negro suele incluirse en la lista de infusiones para evitar en caso de gastritis, las opiniones respecto a sus efectos están divididas. Por un lado, se argumenta que su contenido de cafeína empeora los síntomas de esta enfermedad, ya que estimula un aumento del ácido gástrico.

Se estima que cada taza de té negro (236 mililitros) contiene entre 61 y 112 miligramos de cafeína.

No obstante, estudios en animales sugieren que los flavonoides contenidos en esta bebida le confieren efectos protectores contra las úlceras gástricas, además de brindar un efecto antiinflamatorio y protector sobre la mucosa gástrica.

Se requieren estudios más amplios en humanos para determinar si el té negro puede tener efectos gastroprotectores. Por ahora, la recomendación es evitar su ingesta durante los episodios de gastritis. Se puede considerar su consumo en los periodos de remisión de los síntomas, aunque con moderación.

3. Infusión de pimienta de cayena

Las especias picantes como la pimienta de cayena tienden a causar un aumento en la producción de ácido del estómago. Cuando el revestimiento estomacal está irritado, dicho aumento de acidez puede empeorar síntomas como la sensación de ardor y la dispepsia.

Ahora bien, cierta evidencia sugiere que la capsaicina —principal compuesto activo de la cayena— tiene un efecto protector sobre la mucosa gástrica al modular la inflamación e inhibir el crecimiento de H. Pilory, la bacteria que causa la gastritis.

Sin embargo, no hay evidencias de que se produzcan estos mismos efectos al utilizar la especia como infusión. Por el contrario, hay quienes reportan que esta bebida puede incrementar el dolor y el malestar de esta enfermedad.

En redes sociales se han difundido vídeos que recomiendan la infusión de pimienta de cayena para calmar la gastritis. Dado que no hay evidencias de su efectividad, y que sí hay reportes de los efectos perjudiciales de las especias picantes en esta enfermedad, lo mejor es evitar su consumo.

¿Hay otras infusiones que deba evitar en caso de gastritis?

Es importante destacar que no hay suficiente literatura científica sobre las infusiones que hay que evitar en caso de gastritis. Como hemos comentado, algunas opciones están desaconsejadas porque se elaboran con especias o plantas cuya ingesta puede resultar irritante para la mucosa gástrica.

Bajo este argumento, otras opciones que es mejor evitar en el contexto de la dieta para la gastritis son las siguientes:

Anís

Eneldo

Comino

Mostaza

Nuez moscada

Pimienta negra

Té verde y otras variedades de té obtenidas de la planta Camellia sinensis

De todos modos, conviene aclarar que las infusiones de estas plantas no causan gastritis, ni detonan las crisis de la enfermedad; evitar su consumo es solo una medida preventiva. En su lugar, se pueden probar otras infusiones más ligeras y digestivas que sí han mostrado tener efectos beneficiosos.

Infusiones que ayudan al tratamiento de la gastritis

Las infusiones de plantas han sido por mucho tiempo uno de los remedios complementarios para promover el alivio de la gastritis. Si bien no curan la enfermedad, pueden ayudar a obtener un alivio temporal de síntomas como la hinchazón y el ardor estomacal.

De todas maneras, es recomendable consultar previamente con un especialista, quien será el encargado de indicarte si puedes consumir las siguientes infusiones, en qué cantidad y por cuánto tiempo. Sobre todo si padeces de alguna condición de salud, estás embarazada o lactando.

Entre las recomendadas encontramos las siguientes:

Manzanilla (Matricaria chamomilla) : tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la irritación del revestimiento estomacal. En sistemas de medicina holística suele emplearse para calmar el ardor estomacal, mejorar el apetito y reducir la dispepsia.

: tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la irritación del revestimiento estomacal. En sistemas de suele emplearse para calmar el ardor estomacal, mejorar el apetito y reducir la dispepsia. Jengibre (Zingiber officinalis) : tiene potencial como agente gastroprotector . Ha exhibido efectos antiulcerativos, antiinflamatorios y antibacterianos (inhibe el crecimiento de H. pylori, asociada a la gastritis).

: tiene potencial como . Ha exhibido efectos antiulcerativos, antiinflamatorios y antibacterianos (inhibe el crecimiento de asociada a la gastritis). Salvia (Salvia officinalis) : sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes le confieren efectos gastroprotectores .

: sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes le confieren . Malva (Malva sylvestris) : valorada por su potencial antiinflamatorio , antimicrobiano y cicatrizante. Tiene un efecto calmante que ayuda a reducir la irritación y la acidez estomacal.

: valorada por su , antimicrobiano y cicatrizante. Tiene un efecto calmante que ayuda a reducir la irritación y la acidez estomacal. Regaliz (Glyzyrrhiza glabra) : actúa como demulcente , es decir, ejerce una acción protectora local sobre las membranas mucosas. Puede disminuir el ardor estomacal, la pesadez y la indigestión.

: actúa como , es decir, ejerce una acción protectora local sobre las membranas mucosas. Puede disminuir el ardor estomacal, la pesadez y la indigestión. Melisa (Melissa officinalis): sus compuestos polifenólicos están asociados a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y gastroprotectoras. Se recomienda para calmar los espasmos digestivos, el ardor estomacal, los gases y la hinchazón.

sus compuestos polifenólicos están asociados a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y gastroprotectoras. Se recomienda para calmar los espasmos digestivos, el ardor estomacal, los gases y la hinchazón. Boldo (Peumus boldus): algunos de sus fitoconstituyentes , como los alcaloides y los flavonoides, se asocian al control de la acidez estomacal. De ahí su uso tradicional como complemento para la gastritis.

Para preparar estas infusiones, vierte una cucharada de la planta de tu elección (5 gramos) en una taza de agua hirviendo (250 mililitros). Deja reposar la bebida 10 minutos, pásala por un colador y consúmela a temperatura templada. Te recomendamos no consumir más de dos tazas al día.

Recomendaciones para el manejo de la gastritis

Para realizar un tratamiento efectivo contra la gastritis es necesario identificar su causa. En la mayoría de los casos, está asociada a la infección por la bacteria Helicobacter pylori, a la ingesta de alcohol y a la toma excesiva de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. En estos dos últimos casos, dejar de consumir dichas sustancias suele mejorar de forma significativa los síntomas.

Por otro lado, aunque la alimentación no desempeña un papel importante en la causa de la mayoría de los casos de gastritis, hacer algunos ajustes en la dieta sí puede ayudar al manejo de sus síntomas. Para ello, se recomienda lo siguiente:

Incrementar el consumo de agua.

Masticar bien los alimentos y comer despacio.

Evitar el consumo de alimentos muy calientes o muy fríos.

Limitar las bebidas que contienen cafeína, alcohol, gas carbónico, nuez de cola o ácidos.

Consumir más alimentos abundantes en fibra, como los cereales integrales, las frutas (no ácidas), los vegetales y las legumbres.

Tomar porciones más pequeñas de las comidas, repartidas más veces al día. Por ejemplo, en lugar de 3 comidas abundantes, 5 comidas.

Evitar el consumo de frutas cítricas, zumos ácidos, tomate, vinagre y encurtidos. También de chocolate, especias picantes, lácteos (excepto yogur natural) y alimentos azucarados.