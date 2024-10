Hábitos que pueden dañar tus riñones

Muchas personas no tienen cuidado con su salud y viven como si no fuesen a morir nunca o como si no fuesen a envejecer jamás. Sin embargo llega un día en el que te vas encontrando cada vez con más achaques en el cuerpo y quizás algunos de ellos los podrías haber evitado con solo cambiar unos cuantos hábitos en tu vida. Si pudieras evitar tener enfermedades o incluso morir con solo unos pequeños cambios de nada ¿no lo harías? Además cuando deseches esos malos hábitos que tienes cada día sin darte cuenta, no los echarás de menos ya que te encontrarás mucho mejor.

CAMBIA LA SAL POR ESPECIAS

La sal le da mucho sabor a los alimentos y sin ella, muchos de ellos no sabrían a casi nada. Se te pueden crear piedras en el riñón si los desechos no se expulsan convertidos en líquido.

Sin embargo, el consumo excesivo de sal lleva a problemas de tensión alta, problemas cardiovasculares y hace que los riñones no tengan tanta agua como necesitan para expulsar los desechos y filtrarlos de nuestro organismo. Lo mejor es aderezar nuestras comidas con ajo, cebolla o especias y recudir el consumo de sal a lo recomendado que son 5 gramos al día.

NO ABUSES DE LOS ANALGÉSICOS

Hay muchos estudios que demuestran que el abuso de analgésicos está directamente relacionado con el fallo de los riñones. Y eso sí, nunca debes tomarlos en ayunas.

CUÍDATE LOS RESFRIADOS

Aunque los resfriados nos parezca que no son nada, son una enfermedad muy recurrente que causa un pequeño impacto en nuestro cuerpo. Muchos pequeños impactos en nuestro cuerpo pueden provocar diversas enfermedades por descuidarnos tanto.

Con información de Habittribe