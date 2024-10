¿Qué es la endometriosis y cómo puede tratarse ?

La endometriosis se produce cuando el moco del útero , el endometrio se coloca en localiazciones que no le corresponden , es decir cuando este moco no está en su sitio.Se sabe que un pequeño porcentaje de la regla , en todas las mujeres , se traslada hacia la cavidad peritoneal a través de las trompas de Falopio, y eso hace que llegue sangre de las menstruación al abdomen.

En el 90 % de las mujeres, el sistema inmune es capaz de limpiar esa sangre que llega a un sitio que, por así decirlo, no es el que le corresponde, pero hay alrededor de un 10 % de mujeres en las que el sistema inmune no es capaz de limpiar esas células. En este 10 % de mujeres, esas células que no están donde deberían estar, consiguen quedarse ahí. Esas células se quedan en el sitio más cercano a la salida de las trompas que son los ovarios, lo que puede provocar unos quistes en los ovarios que se llaman endometriomas y esto es a lo que llamamos endometriosis quística.

En casos más severos, las células se dispersan por todo el abdomen, producen retracciones y lo conocemos como endometriosis infiltrante o profunda y hay otros casos en los que el sistema inmune no consigue eliminar esas células, pero las mantiene a raya y eso es a lo que se le conoce como endometriosis peritoneal, estas mujeres solo tienen pequeños implantes en el recubrimiento del abdomen, el peritoneo.

Esta es una de las teorías sobre la causa de la endometriosis, se le conoce como la teoría de la menstruación retrógrada y es una de las más aceptadas. La endometriosis produce dolor durante la menstruación. Muy característico de esta enfermedad es que el dolor no sea en los primeros días, sino sobre todo al final e incluso después de la regla. También se puede producir dolor durante las relaciones sexuales.

La endometriosis, es una enfermedad que no tiene cura. Solo existe tratamiento para aliviar los síntomas que se presentan, como el dolor y el sangrado anormal y para controlar el crecimiento del tejido endometrial, puede aplicarse una terapia farmacológica, hormonal, natural o incluso la cirugía. Dicho tratamiento debe personalizarse en función de la edad de la paciente, la extensión de la enfermedad, el deseo reproductivo de la pareja y la gravedad de los síntomas.