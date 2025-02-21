Vitaminas y baños helados: ¿se puede realmente reforzar el sistema inmunitario?

||Redacción El Periodiquito

Me siento como si hubiera dejado la cordura junto con la ropa de abrigo en el vestuario mientras me dirijo a la orilla de un embalse en bañador.

Un cartel de tiza de colores brillantes me informa de que la temperatura del agua hoy es de 3,9 ºC. Uno de los clientes habituales me dice que esto no va de nadar en agua fría, sino en agua «helada».

¿Cómo he llegado hasta aquí?

Bueno, me ha cautivado la idea de mejorar o reforzar el sistema inmunitario. Mi cuerpo ha sido un torrente incesante de resfriados y tos y una barriga explosiva.

Nuestro sistema inmunitario ya hace un trabajo fantástico combatiendo los virus y otras enfermedades. Según el profesor John Tregoning, inmunólogo del Imperial College de Londres (Reino Unido), si recogiera todo el aire que exhalo durante un minuto contendría entre 100 y 10.000 bacterias, 25.000 virus y un solo hongo.

«Se respiran estas cosas todo el tiempo, hay una masa pululante de patógenos (organismos causantes de enfermedades) en el aire», afirma.

Pero hay muchos alimentos, suplementos y actividades que se promocionan por sus propiedades de «refuerzo inmunitario». ¿ Es posible reforzar nuestra protección?

¿Puede un baño en agua fría evitar que enfermes?

Por eso me veo vadeando el agua y lanzándome en una escalofriante brazada.

El agua helada es como fuego en mi piel y lo único que mi cerebro puede pensar es en llegar al pontón sin necesitar ayuda de los socorristas.

Sin embargo, los estudios han demostrado que el golpe de adrenalina del agua fría inunda el torrente sanguíneo de células que combaten las infecciones.

Los glóbulos blancos -que podrían producir anticuerpos o atacar tejidos infectados- salen de su lugar habitual y se dirigen a patrullar pensando que podría haber una infección. ¿Significa esto que estoy más protegido?

«En pocas horas todo vuelve a la normalidad», afirma la profesora Eleanor Riley, inmunóloga de la Universidad de Edimburgo.

«No hay pruebas de que las personas que nadan en aguas frías tengan menos resfriados o menos infecciones».

El ejercicio regular puede rejuvenecer el sistema inmunitario

Puede que lo del agua fría no esté tan probado, pero el ejercicio regular puede ser muy útil.

Por término medio, los adultos se resfrían entre dos y tres veces al año, y los niños entre cinco y ocho, afirma la doctora Margaret McCartney, médico de cabecera y experta en medicina basada en pruebas de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido).

«Sin embargo, las personas que hacen ejercicio moderado tienden a sufrir menos infecciones víricas», afirma.

Faltan ensayos clínicos concluyentes, pero los datos de que disponemos «apuntan en la dirección de que es bueno para la salud… pero no una cura milagrosa», según la doctora McCartney.

Los estudios de laboratorio sugieren que el ejercicio regular puede ralentizar el envejecimiento del sistema inmunitario. Las defensas del organismo disminuyen a partir de los 20 años, pero las investigaciones sobre ciclistas de 80 años sugieren que tienen el sistema inmunitario de personas décadas más jóvenes.

«Sé que los ensayos no se han hecho con la suficiente calidad, pero voy a practicar mucho ciclismo», afirma.

¿Y qué pasa con las vitaminas?

Lo primero que me viene a la cabeza es la vitamina C, ya sea devorando una montaña de naranjas o en forma de pastillas.

«Para mí es un no», dice la doctora McCartney. Una carencia puede perjudicar al sistema inmunitario, pero para la gran mayoría no tiene mucho sentido tomar más. Lo mismo ocurre con las multivitaminas, que, según la doctora, sólo producen «orina cara».

Sin embargo, las pruebas en torno a la vitamina D son objeto de acalorados debates en lugar de ser un no rotundo. Los niveles de vitamina D disminuyen en invierno, ya que ésta se produce cuando nuestra piel se expone a la luz solar.

«Creo que las pruebas apuntan a posibles beneficios para las personas que padecen enfermedades respiratorias y tienen un nivel muy bajo de vitamina D», afirma McCartney, pero no hay pruebas «suficientes» de que pueda ser útil para todo el mundo.

Y mientras piensas en lo que podrías poner en el carrito de la compra, el jurado sigue deliberando sobre si los prebióticos y probióticos que modifican las bacterias buenas del intestino también benefician a la inmunidad.

«Creo que es un campo de estudio muy importante, pero nos faltan datos del mundo real que nos permitan recomendarlo», afirma la doctora McCartney.

También afirma que las bebidas de equinácea, cúrcuma y jengibre no van a reforzar el sistema inmunitario.

¿Vigilar el reloj?

Las capacidades del sistema inmunitario no son constantes a lo largo del día.

«Nuestro sistema inmunitario es más eficaz a primera hora de la mañana, más o menos cuando nos despertamos, sigue siendo muy eficaz durante la primera parte del día y más tarde empieza a decaer», afirma la profesora Riley.

Por eso el resfriado suele empeorar por la mañana, ya que los síntomas son el resultado de un sistema inmunitario a pleno rendimiento.

El declive se produce «sobre las cuatro o las cinco de la tarde», por lo que es posible que esté más protegido si se vacuna o se expone a alguien que tose por la mañana.

Como el sistema inmunitario tiene este ciclo de 24 horas, tener «un ritmo diario regular» en lugar de una mezcla de trasnochar y dormir mucho el fin de semana «puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario», afirma la profesora Riley.

¡Deje de dañar sus defensas inmunitarias!

Mientras pensamos en reforzar nuestro sistema inmunitario, también debemos recordar que hay cosas que aumentan nuestra vulnerabilidad ante las infecciones.

Una de las más importantes es fumar, ya que daña directamente los pulmones y los convierte en una barrera menos eficaz contra los virus.

«Si imaginamos los pulmones como un colador, el tabaco abre agujeros en el colador, por lo que pueden pasar más virus», explica el profesor Tregoning.

También aumenta la inflamación en todo el organismo. La inflamación es como un termostato del sistema inmunitario y forma parte normal de la reacción del organismo ante una infección.

Pero «una inflamación descontrolada es mala para la salud», ya que altera el sistema inmunitario y «puede hacer que el organismo responda peor».

La obesidad es otro factor que puede aumentar la susceptibilidad a las infecciones, así como su gravedad, al incrementar la inflamación del organismo.

«Ambas cosas pueden ser difíciles de atajar o revertir, pero son probablemente las más modificables», afirma la doctora McCartney.

Desestrésate si puedes

Estar constantemente estresado eleva los niveles de la hormona cortisol en el organismo.

Sin embargo, el cortisol reduce el sistema inmunitario, lo que puede aumentar la propensión a las infecciones.

Según el profesor Tregoning, esto puede explicar por qué estar en la naturaleza, dar un paseo, pasar tiempo con los amigos e incluso nadar en aguas frías puede tener algún efecto beneficioso.

«Se está menos estresado, con menos cortisol, por lo que el sistema inmunitario está más preparado para desempeñar su función», afirma.

La profesora Riley añade: «No cabe la menor duda de que ser feliz, tener un estado de ánimo positivo, tiene un efecto muy, muy importante en nuestras funciones corporales».

Échate un chorro de agua salada por la nariz

Seguro que ha visto productos en la tienda para rociarse las fosas nasales al primer síntoma de resfriado.

Un informe publicado en la revista The Lancet demuestra que funcionan.

Se administró a miles de personas un spray de agua salada (solución salina) o uno de gel. Podían utilizarlo hasta seis veces al día cuando sentían que se estaban resfriando.

Las personas que se limitaron a hacer su vida cotidiana sin un spray nasal pasaron una media de ocho días enfermas durante el estudio.

En cambio, los que utilizaron agua salada (solución salina) o un aerosol de gel pasaron sólo seis días.

La doctora McCartney sostiene que un espray de marca no tiene por qué ser mejor que un espray salino normal.

Entonces, ¿realmente se puede reforzar el sistema inmunitario?

Si ya está haciendo todo lo habitual para cuidar su salud -no fumar, comer sano, hacer ejercicio con regularidad-, entonces su sistema inmunitario ya está en las «mejores condiciones posibles» para responder a una infección, afirma la profesora Riley.

«¿Se puede hacer algo para reforzarlo más allá de ser una persona normal y sana? No hay pruebas reales de que se pueda», afirma.

«Pero hay cosas que puedes hacer para mejorar tu inmunidad contra infecciones individuales concretas, y eso es vacunarte».

Y en lugar de gastarse el dinero en la última moda de refuerzo inmunitario, sugiere pensar en formas de no infectarse en primer lugar, así que «ten cuidado con quién te relacionas».

Fuente: James Gallagher – BBC