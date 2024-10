La primera menstruación: mitos sobre la madurez sexual y su impacto en la salud mental

La primera menstruación,marca un hito en desarrollo biológico y emocional de las niñas y las personas menstruantes. Tradicionalmente, se ha tratado como un signo de transición hacia la madurez reproductiva , pero no es solo eso. Esta experiencia está cargada de historias, símbolos y significantes profundos, que pueden verse alterados cuando van acompañados de estigmas y violencia sexual.

La vergüenza, como una matriz primaria, suele ser una de las emociones predominantes asociadas con la llegada de la primera menstruación: “Que no se note, que no se vea“. Toda la industria de la higiene fue montada sobre esta emoción y en el sostenimiento de que la misma era un pasaje hacia la femineidad, como si la identidad de las niñas y los niños dependiera de este hito del desarrollo.

Desde la infancia el cuerpo menstruante se convierte en objeto de intervención y regulación tendientes a esconder sus fluidos en el marco de un estilo de vida productivo y extremadamente limpio. Puede verse en redes sociales el paradigma de las jóvenes de cuerpos esbeltos, sonrientes y sin una mancha. Estas inmaculación de la menarca propone un cuerpo imposible de alcanzar, que no duele, no molesta y no ensucia.

La menarca temprana está vinculada con un mayor riesgo de cáncer de mama, mortalidad por diversas causas, trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, depresión y conductas de riesgo en la adolescencia.Por otro lado, la aparición tardía de la menstruación, después de los 15 años, se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión, trastornos del estado de ánimo, baja densidad mineral ósea y fracturas. Así, la aparición menstruación puede estar asociado no tanto a factores genéticos sino a la exposición al trauma.

La menarca no solo es un evento biológico, sino también un punto de inflexión emocional. Las niñas y adolescentes que atraviesan este proceso experimentan cambios hormonales que influyen en sus emociones, percepciones corporales y bienestar psicológico. Sin embargo, cuando esta etapa se vive bajo el trauma de una experiencia de abuso sexual, el desarrollo psicosexual puede verse profundamente afectado.

El cuerpo de las mujeres y de las personas menstruantes ha sido históricamente disciplinado, escondido, señalado y avergonzado, únicamente celebrado como un hito identitario cuando se ajusta al molde de lo que se espera del “ser mujer”. Esto implica ocultar la menstruación, tratándola como algo vergonzoso o incómodo, sin espacio para la diversidad de experiencias y generalizando por completo los procesos subjetivos que atraviesan quienes menstrúan.

El discurso social que etiqueta a las niñas como “mujeres” tras la menarca, facilita la justificación de la violencia sexual y la explotación infantil, ya que refuerza la idea de que estos cuerpos son aptos para el deseo y la relación sexual. Este marco no sólo es erróneo, sino profundamente dañino. El desarrollo psicosexual de una niña no está ligado a su capacidad reproductiva, sino a su crecimiento emocional y psíquico.

Para prevenir estos efectos, es fundamental intervenir en dos niveles: la educación y el acompañamiento psicoemocional. Debemos cambiar la narrativa social sobre la menarca y el desarrollo de las niñas, dejando en claro que la menstruación es un proceso biológico que no tiene relación con la madurez sexual ni con la disposición a ser objeto de deseo.

Es vital que la educación menstrual, tanto en casa como en las escuelas, desmantele los mitos que asocian la menstruación con la “adultización” de las niñas. Los programas de educación deben proporcionar información clara y sólida sobre los cambios corporales. Las niñas deben ser acompañadas en este proceso con un enfoque que resalte su autonomía y derecho a crecer sin la presión de expectativas sexuales no correspondientes a su desarrollo.

