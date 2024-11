Alimentos que fortalecen los riñones

Cuando hablamos de alimentación y salud, los riñones son un órgano olvidado, pese a que desempeñan funciones vitales para el organismo. No solo se encargan de filtrar la sangre y eliminar toxinas con la orina, sino que también sintetizan hormonas y regulan el pH y la presión arterial.

Para cuidarlos, no vamos a hablar de depuración ni desintoxicación, pero sí de alimentos nutritivos, ricos en fibra y antioxidantes. Con ellos podemos regular la presión, el colesterol y la glucosa en sangre, y beneficiar así la integridad del riñón.

1. Remolacha

Según datos apuntados por la British Heart Foundation, beber un vaso de jugo de remolacha cada día puede ayudar a bajar la presión arterial en adultos con hipertensión. Normalizar estos valores protege los vasos sanguíneos que transportan nutrientes y oxígeno al riñón, lo que repercute de forma positiva en su funcionamiento.

2. Berros

Forman parte de las llamadas verduras de hoja verde, conocidas por su valor nutricional y sus beneficios para la salud. Contienen una notable cantidad de fibra, vitaminas A y C, así como hierro, magnesio y potasio. Son adecuadas para preservar y fortalecer los riñones, pero hay que vigilar su ingesta si aparece alguna enfermedad renal.

3. Tomate

En algunos ámbitos existe la falsa creencia de que el tomate es malo para los riñones. Pero esto no es así y pasa lo mismo que con los berros: solo se tiene que controlar su ingesta cuando ya existe un daño renal (debido al aporte de potasio).

En cambio, para la población en general es un alimento muy recomendable, con una acción antiinflamatoria y antioxidante que proporciona el licopeno.

4. Arándanos

En general, todas las frutas son buenas para cuidar el riñón y su ingesta solo se tiene que moderar en determinados estadios de la enfermedad renal. Pero si se trata de destacar algunas variedades, los arándanos no pueden faltar.

Su alta cantidad de antioxidantes, fibra y vitamina C los hace un alimento beneficioso para el organismo. Además, se pueden incluir en una gran variedad de platos sanos como ensaladas, guarniciones, batidos, mueslis y macedonias de frutas.

5. Fresas

Como la mayoría de frutas, aportan fibra y antioxidantes. Las fresas, además, son una fuente desconocida y muy valiosa de vitamina C. Gracias a ello, tienen beneficios para los riñones, la salud cardiovascular y el azúcar en sangre.

6. Avena

Los copos de avena son excelentes para una llevar a cabo una dieta saludable, puesto que son ricos en fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B. Además, su ingesta ayuda a controlar los niveles de colesterol y glucosa en la sangre, dos de los aspectos clave para cuidar el riñón.

7. Garbanzos

La ingesta de legumbres se relaciona con un menor deterioro de la función de los riñones y forman parte de un patrón alimentario adecuado para prevenir las patologías asociadas.

8. Aceite de oliva virgen extra

Seguir una dieta como la mediterránea se asocia con una menor incidencia de enfermedad renal crónica. Por esta razón, su ingrediente estrella no puede faltar en la lista de alimentos buenos para los riñones.

9. Huevo

El huevo contiene nutrientes interesantes y necesarios en una dieta saludable, tales como proteínas, vitaminas D y A, yodo y selenio. Si no se come en exceso, no es nocivo para el riñón y siempre es una opción mejor que la carne roja y la procesada.

10. Nueces

Como el resto de frutos secos, las nueces destacan por su contenido de fibra, grasas saludables y vitamina E, además de otros compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que protegen la integridad de los riñones y preservan su deterioro.

Con información de Mejor con Salud