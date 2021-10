Estimula la recuperación del olfato luego de padecer COVID-19

Uno de los síntomas más característicos de sufrir covid-19 es la falta de olfato. A primeras puede no sonar tan grave, pero la pérdida del olfato supone el no poder estar atentos y alertas ante el peligro, aunque no lo parezca. Tal es el caso de detectar los alimentos en mal estado, alguna fuga de gas, olor a quemado, entre otros.

Pero lo más difícil de perder el olfato durante el covid-19, es que luego de superarlo, esta secuela puede permanecer por mucho tiempo. Y, en muchas ocasiones, al perder el olfato, llamada anosmia, se puede padecer también de la pérdida del gusto, llamada ageusia a la incapacidad de percibir sabores.

Pero aunque pensemos que durante el período de anosmia no hay nada que hacer, sí que lo hay. Con algunos ejercicios podremos estimular la recuperación del olfato, y hoy les contamos cuáles son, y cómo puedes hacer para oler nuevamente, de forma más rápida.

Ejercicios para recuperar el olfato

Existen entre 25 a 30 nervios olfatorios que transmiten el estímulo, que poseen la capacidad de regenerarse a lo largo de la vida, por lo que la neuroregeneración puede ser estimulada mediante la exposición repetitiva a odorantes.

Para esto está el entrenamiento olfatorio, que es un tratamiento que debe realizar el paciente con varios ejercicios para reconocer los olores otra vez, olfateando una selección de aromas para entrenar el olfato y la memoria olfativa.

¿Cómo funciona la olfatoterapia?

El sentido del olfato se estimula con la olfatoterapia, y esto se logra utilizando un set de olores comunes, y en diferentes concentraciones, pasando a 3 centímetros de la nariz del paciente.

Con esto, se logrará acortar el tiempo de rehabilitación por la estimulación olfativa, pero no deberá realizarse con aromas excesivamente intensos, ya que pueden provocar irritación.

Otra forma de estimulación olfativa, está el colocar unas gotas de colonia o aceites esenciales en un algodón y pasarlo por las fosas nasales de forma lenta, para favorecer la percepción.

De igual modo, este ejercicio se puede realizar con granos de café colocados en una bolsita de tela. Puedes repetir el ejercicio tres veces al día, preferiblemente por las mañanas. Cabe destacar que estos ejercicios estimulantes deberás realizarlos de forma prudente. Siempre se realizarán por períodos de 5 segundos, para luego dejar descansar el olfato por el triple de tiempo.

Si pasado los tres meses de aplicar la olfatoterapia, aún se presenta la anosmia, lo recomendable es acudir a un otorrinolaringólogo para complementar el tratamiento.

