El dispositivo del futuro: Todo lo que tienes que saber sobre el Galaxy Ring de Samsung

Samsung planea que el dispositivo del futuro no esté solo al alcance de la mano, sino en uno de sus dedos. Una publicación de The Elec mostró lo que sería el nuevo dispositivo por el que está apostando la compañía tecnológica. El Galaxy Ring es el nuevo proyecto de la Samsung con el que espera monitorear la salud de los usuarios a través de un anillo inteligente.

Con las funciones similares a los relojes o pulseras inteligentes que se venden en el mercado, ahora Samsung quiere minimizar aún más el tamaño y crear una prenda inteligente mucho más pequeña como lo es un anillo. Samsung quiere crear un producto que cada vez sea más pequeño y cómodo de usar.

Cambiar un reloj por un anillo

Fue hace ya unos cuantos meses que Samsung registró la patente de un anillo inteligente, y ahora como ha confirmado una fuente relacionada con el asunto al medio japonés The Elec, Samsung ha iniciado el desarrollo del Galaxy Ring de la mano de Meiko.

Según los reportes, Samsung se asoció en este proyecto con la empresa japonesa Meiko, que sería la encargada de desarrollar las placas para los anillos. Esa tecnología —su denominación técnica es “PCB”— permite la conexión de diferentes componentes y el funcionamiento general del dispositivo, además de recopilar información.

Como describía la patente registrada «está destinado a cubrir las categorías de dispositivos portátiles para rastrear, medir, monitorizar y cargar información relacionada con la salud, el estado físico y el sueño».

Y esto es posible gracias a los múltiples sensores que tiene integrados, que recopilan información como la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, el nivel de actividad y el patrón de sueño para luego enviarlo al smartphone.

Básicamente funciona como un smartwatch, pero no da la hora, no obstante, es un dispositivo mucho más cómodo, debido a su reducido tamaño, lo que puede hacer que la gente lo utilice más tiempo y pueda monitorear mejor su salud. Por ejemplo, hay muchas personas que se quitan el reloj para dormir, pero no hay tantas que se quiten el anillo.

Este proyecto aún no tiene fecha de salida al público, de hecho, lo más seguro es que Samsung valore el primer prototipo antes de decidirse a producir masivamente este anillo inteligente.

||Con información de El Público Tv.