Capturan impresionante imagen del Sol con un telescopio casero

Los astrofotógrafos Andrew McCarthy y Jason Guenzel tomaron una impresionante imagen del Sol con la ayuda de un telescopio modificado.

Concretamente, para conseguir este resultado con un nivel de detalle sin precedentes, McCarthy capturó más de 200.000 fotografías y trabajó con Guenzel durante cinco días para crear la imagen de 140 megapíxeles.

Además, «esta fotografía combina más de 90.000 imágenes meticulosamente superpuestas y procesadas para revelar nuestra estrella de una manera nunca antes vista».

No obstante, «se utilizó una imagen geométricamente alterada del eclipse de 2017 como elemento artístico en esta composición para mostrar una estructura que de otro modo sería invisible, y también se tuvo mucho cuidado en alinear las dos capas atmosféricas de una manera científicamente plausible utilizando los datos SOHO de la NASA como referencia», explicó McCarthy en un hilo de X (antes Twitter).

Guenzel y McCarthy apuntaron con el telescopio modificado a la estrella para capturar la imagen de 140 megapíxeles. Por ello, pudieron «visualizar muchos elementos diferentes que de otro modo serían imposibles de fotografiar juntos».No obstante, más allá de este increíble resultado, recientemente, McCarthy advirtió en su cuenta de X que si apuntara al Sol con un telescopio normal, «perdería la vista».

Do NOT try to do this unless you know what you’re doing.

The ridiculous power of our sun on display here in this 4k image I captured with a modified telescope from my backyard. If I pointed a regular telescope at it I would lose my eyesight. pic.twitter.com/xwn1RwPxtq

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 7, 2023