Musk entrega los primeros Tesla Cybertruck y demuestra que están hechos a prueba de balas

. Cuatro años después de presentar en sociedad el Cybertruck, Elon Musk ha visto cumplido por fin el deseo de poner en la calle las primeras unidades de su pick up eléctrico. En un acto celebrado en la planta de montaje de Tesla en Austin (EE.UU.), el consejero delegado de la compañía norteamericana entregó el jueves varios ejemplares de un vehículo que destaca por su diseño futurista y estar hecho a prueba de balas.

Musk afirmó que la carrocería del Cybertruck, construida completamente en acero inoxidable, es a prueba de balas y sus cristales pueden resistir el impacto de una roca. En esta ocasión, el fundador de Tesla presentó un video, para poner a prueba la resistencia de esta pickup. El video muestra cómo el vehículo soporta disparos de un francotirador con su rifle, destacando así la robustez y seguridad del Cybertruck en situaciones extremas, reseña La Vanguardia.

De este modo, Musk evitó que se repitiera el bochornoso incidente ocurrido en 2019, en el acto de presentación de la camioneta, cuando los cristales de la Cybertruck se hicieron añicos tras ser golpeados por un objeto. Entonces al magnate de los negocios de origen sudafricano no le quedó otro remedio que intentar minimizar el incidente tirando de ironía: “Bueno, no está mal, hay margen de mejora”.

Musk destacó que a pesar del retraso en la puesta en escena de la Cybertruck -su salida al mercado estaba programada para 2019-, “tenemos aquí un coche que los expertos decían que era imposible y que decían que nunca se fabricaría”. “Es el mejor producto que tenemos, único sobre la carretera”, añadió el fundador de Tesla al destacar tanto el diseño del pick up como sus prestaciones. Desde la compañía hablan de un vehículo “que tendrá más utilidad que una furgoneta tradicional y más rendimiento que un deportivo”.

Watch us shoot a rifle at the Cybertruck…

🤯🤯🤯pic.twitter.com/L56dz8p5k8

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) November 30, 2023