Evita el hackeo de tu cuenta de Facebook

Si de algo debemos estar muy conscientes es que en la actualidad ya son muchos los usuarios de Facebook que han sufrido las consecuencias de que sus cuentas hayan sido hackeadas, es decir, que otra persona logró superar los obstáculos de la seguridad e ingresar sin problema alguno con los datos del perfil de la víctima elegida, lo cual como es de saber puede tener varios objetivos, bien sea para cometer alguna estafa, como para perjudicar directamente a la persona cuya cuenta ha sido ataca, o en su defecto para diseminar un virus, entre muchos otros.

Cerrar sesión siempre. Cada vez que dejes de utilizar Facebook en la computadora por medio del navegador web, aunque sea tu computadora personal es de vital importancia que siempre cierres la sesión, ya que siempre cabe la posibilidad de que otra persona utilice el equipo, si la PC no es tuya hay más posibilidades de que esto suceda, pero recuerda que si es tu computadora personal, está te la pueden robar o incluso una persona conocida puede hacerte una mala jugada, por ello es mejor prevenir que lamentar.

Habilitar navegación segura. Ten en cuenta que con la navegación segura, que es cuando la URL nos indica que se trata de una página HTTPS, la plataforma automáticamente suele realizar un cifrado completo de toda nuestra actividad en Facebook, y esto hace mucho más difícil que un tercero pueda llegar a acceder a nuestra información personal y privada sin nuestro permiso.

Activar las notificaciones de inicio de sesión. Quizás no lo sabías, pero Facebook hoy en día tiene una opción que nos permite recibir una notificación cada vez que se inicie sesión en nuestra cuenta de Facebook justamente desde un navegador o en su defecto desde un dispositivo móvil desconocido, dicha función la podemos habilitar fácilmente desde la configuración de nuestra cuenta, justo desde el ítem “Seguridad”, donde la encontraremos como “Alertas de inicio de sesión”, así que si aún no la tienes activada, hazlo cuanto antes.

Activar aprobaciones de inicio de sesión. Ten en cuenta que está es una característica de seguridad adicional que realmente llega a funcionar de manera muy similar a la de las notificaciones de inicio de sesión, pero en este caso está opción en sí suele añadir que para poder iniciar sesión en Facebook bien sea por medio de un teléfono celular o incluso a través de un navegador desconocido, se solicitará un código especial de acceso.

Quitar la dirección de correo electrónico del perfil. No olvides que en este caso la dirección de correo electrónico funciona en Facebook justamente como nuestro nombre de usuario, por ello es realmente muy conveniente ocultar dicha información visible a los demás, para esto se recomienda modificar los ajustes de cuenta con el único fin de que la dirección de correo electrónico no sea de acceso público y esto se puede hacer fácilmente desde el apartado “Información” en nuestro perfil, evitando así la información de contacto y haciendo que los datos de email no esté disponibles para todos.

Crear una contraseña fuerte. Lo mejor que puedes hacer para evitar que un tercero ingresé a tu cuenta de Facebook, es por medio de una contraseña larga y difícil de adivinar.

Protegerse del spyware. Al ingresar a una red social como Facebook es muy importante que nuestra navegación esté totalmente segura, por ello siempre es recomendable hacer uso de navegadores web confiables, como Google Chrome o Mozilla Firefox, entre otros similares, además también es de vital importancia comprobar de manera periódica las extensiones del browser para así asegurarse de que no se haya instalado entre ellas un malware.

Software antivirus. Hoy en día se hace realmente necesario hacer uso de un software antivirus, y esto no sólo para proteger nuestra cuenta de Facebook, sino también para lograr mantener segura nuestra computadora y así mismo toda la información que en ella se almacena.

Comprobar siempre la URL. Cuando vayas a ingresar en Facebook, debes antes comprobar la URL del sitio, ya que podrías estar frente a una página de acceso falsa que simula ser realmente idéntica a la página real de inicio de sesión de Facebook y al acceder a ella todos tus datos serán clonados de inmediato, por ello, es realmente muy recomendable comprobar antes la URL.