La IA del futuro será como los Borg de Star Trek, dicen los científicos

En la icónica saga de ciencia ficción, Star Trek (cuya franquicia debutó en Estados Unidos en septiembre de 1966), los Borg representan un conjunto de seres mejorados cibernéticamente que funcionan como una única conciencia colectiva; una mente colmena que erradica la individualidad y asume todas las voluntades en una misma.

El único objetivo de esta civilización que mezcla lo orgánico y lo sintético es la incesante búsqueda de la perfección mediante la asimilación de la tecnología así como de otras especies (en la que “resistance is futile”, la resistencia es inútil). Su eslogan resume de forma escalofriante su naturaleza inexorable y la amenaza existencial que representan para cualquier tipo de civilización inteligente.

¿CÓMO SE RELACIONAN LOS BORG CON LA NUEVA INVESTIGACIÓN?

Un nuevo estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Loughborough, la Universidad de Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otras instituciones, y publicado en la revista Nature Machine Intelligence, ha llevado a cabo una revisión de los avances más recientes en cuanto a la inteligencia artificial se refiere y han concluido que los algoritmos de aprendizaje automático convergen hacia la creación de una inteligencia colectiva. Los científicos proponen que la convergencia de tales avances científicos y tecnológicos conducirá, a esta IA colectiva, al surgimiento de nuevos tipos de sistemas de inteligencia artificial escalables, resilientes y sostenibles, encontrando similitudes con las capacidades de esta civilización con mente colmena conocida como Borg.

Según los expertos, estamos a punto de ver el surgimiento de la “IA colectiva”, donde numerosas unidades de inteligencia artificial formarán una red para compartir información entre sí. Los investigadores reconocen, por tanto, las sorprendentes similitudes entre la IA colectiva y muchos conceptos de ciencia ficción como el de estos organismos cibernéticos que aparecen en el universo de Star Trek o incluso los Replicantes, que son una raza de nanomáquinas muy avanzada en la serie de ciencia ficción Stargate SG-1 capaces de reproducirse indefinidamente.

El estudio reveló, por tanto, que los esfuerzos globales se concentran en permitir el aprendizaje permanente (donde un agente de IA puede ampliar su conocimiento a lo largo de su vida operativa) y desarrollar protocolos y lenguajes universales que permitirán a los sistemas de IA compartir conocimientos entre sí.

¿ES ALGO NEGATIVO?

En un escenario en al que unidades de inteligencia artificial algún día se unirán y compartirán información entre sí. ¿Qué nos espera?. A pesar de lo dramáticos y disruptores que son los Borg en Star Trek para cualquiera que se tope con ellos o en general cualquier IA colectiva del campo de la ciencia ficción, los científicos informáticos prevén que la IA colectiva no será algo negativo para la humanidad y conducirá a importantes avances positivos en diversos ámbitos. Estamos a punto de ver el surgimiento de una “IA colectiva”, aclaman.

“El intercambio instantáneo de conocimientos a través de una red colectiva de unidades de IA capaces de aprender y adaptarse continuamente a nuevos datos permitirá respuestas rápidas a situaciones, desafíos o amenazas novedosos, explica Andrea Soltoggio, líder de la investigación de la Universidad de Loughborough.

“Por ejemplo, en un entorno de ciberseguridad, si una unidad de IA identifica una amenaza, puede compartir rápidamente conocimientos y provocar una respuesta colectiva, de forma muy parecida a cómo el sistema inmunológico humano protege el cuerpo de invasores externos.

También podría conducir al desarrollo de robots de respuesta a desastres que puedan adaptarse rápidamente a las condiciones en las que son enviados, o agentes médicos personalizados que mejoren los resultados de salud fusionando conocimientos médicos de vanguardia con información específica del paciente”.

¿Y LOS RIESGOS?

También los hay. Los expertos reconocen que también puede haber ciertos riesgos asociados con la IA colectiva, como la rápida difusión de información que podría ser potencialmente “poco ética o ilícita”. Sin embargo, también comentan que las unidades de IA podrían mantenerse seguras manteniendo sus propios objetivos y su independencia del colectivo, lo que resultaría en una especie de “democracia de agentes de inteligencia artificial, que reduce significativamente los riesgos de una dominación de la IA por parte de unos pocos sistemas grandes”, apunta Soltoggio.

Los investigadores predicen que la mente colmena será buena y como en la mayoría de las películas de ciencia ficción. “Creemos que los actuales modelos de IA grandes, costosos, no compartibles y que no duran toda la vida, que dominan actualmente, no sobrevivirán en un futuro en el que es probable que surja un colectivo de unidades de IA sostenibles, en evolución y que se compartan”, afirmó el mismo investigador.

Con información de Muy Interesante