Google mata uno de sus mejores servicios

Google ha confirmado que una de sus mejores funciones nos dice adiós en poco tiempo. Tras cuatro años de vida, la VPN de Google One finalmente desaparecerá del servicio. La decisión llega por sorpresa y precedida de un análisis que refleja su ínfimo uso. “Los usuarios simplemente no la estaban utilizando”, cuentan desde la gran G a 9to5Google.

La VPN de Google One se estrenó en 2020 y supuso una importante actualización de sus planes más avanzados. Más tarde, en marzo de 2023, se extendió a todas las membresías de pago, incluida la básica de 1,99 euros al mes. Dejaba atrás la necesidad de buscar servicios gratuitos de dudosa calidad o pagar un extra a un tercero.

Por el momento, Google no ha indicado la fecha exacta del cierre para su VPN, pero sí ha confirmado que será dentro de unos meses. La realidad es, que todo usuario con una cuenta de Google One dejará de tener acceso al servicio de VPN, con gran probabilidad, antes de acabar 2024.

UNA FUNCIÓN ESTRELLA, PERO MUY ESPECÍFICA

Un solo uso basta para darse cuenta del buen funcionamiento de la VPN de Google One. Activarla es muy sencillo, permite pausas con un toque para no condicionar ciertas acciones y es especialmente cuidadosa cuando te conectas a redes WiFi públicas. Pero no todo podía ser perfecto.

Hay una característica que, muy probablemente, ha sido la culpable de todo este desenlace. La falta de interés por el servicio no es una casualidad: la VPN de Google One no permite elegir la región de los servidores a los que quieres conectarte. Es decir, no puedes utilizarla para saltarte las barreras por ubicación de servicios como Netflix.

Y es que sí, esta es la principal razón por la que los usuarios requieren un servicio de VPN en la actualidad: poder ver series y películas que no están disponibles en su país. La seguridad, aunque cada vez más relevante, está varios niveles de interés por debajo. Y como ya hemos comentado, la VPN de Google One se centra en la protección.

Si Google hubiese ofrecido la posibilidad de elegir la ubicación de la conexión, quién sabe si hoy, estaríamos hablando, o no, del cierre del servicio.

ESPERANZA PARA LOS USUARIOS CON GOOGLE PIXEL

Ahora bien, Google no ha tocado otros servicios VPN ligados a productos como el Pixel. Desde 2022, y con el lanzamiento del Pixel 7, la compañía anunció ‘VPN Pixel’, el servicio gratuito que protege las acciones realizadas desde sus dispositivos. Además, se reforzó con una actualización con la llegada de los Pixel 8.

Por tanto, los usuarios con un Pixel 7 o un Pixel 8 podrán utilizar una VPN completamente gratis desde su smartphone. Google confirmó en su día que la gratuidad sería efectiva, al menos, durante 5 años. La función todavía no ha cumplido el lustro, por lo que se desconocen los planes monetarios de este servicio.

Lamentablemente, esta ‘VPN Pixel’ solo es efectiva cuando la conexión se realiza desde el smartphone. No es válida para ordenadores Windows, Mac, otros dispositivos Android o iOS, una compatibilidad que la VPN de Google One sí ofrece.

Con información de Hipertextual