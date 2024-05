La estafa de WhatsApp que preocupa a los expertos

Millones de personas utilizan cada día WhatsApp, la popular herramienta de mensajería instantánea propiedad de Meta. Por eso no es de extrañar que muchos ciberdelincuentes pongan habitualmente sus ojos en ella. Algunas estafas, incluso, destacan por encima de la verdad por lo persistentes que son, y el elevado número de casos que terminan por darse.

Es lo que pasa cuando los hackers utilizan el llamado código de verificación de la app para acceder a tu cuenta, con todos los peligros que eso conlleva.

¿El problema de este timo? Que no hace falta ser un genio de la informática para llevarlo a cabo, y que además suele llegar de alguien a quien supuestamente conoces. Por eso es importante saber en qué consiste.

NO PASES UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN POR WHATSAPP, ES UNA ESTAFA

De hecho, para poner en práctica esta estafa, solo es necesario una cosa: tener tu número de teléfono. Es entonces cuando los delincuentes comienzan el ataque, generando un código de verificación (uno de verdad, para entendernos), que llega hasta tu dispositivo mediante un mensaje de texto de toda la vida. Es en ese momento cuando el timador se pondrá en contacto contigo.

Para ellos, aprovechar la oportunidad resulta crucial, por lo que no tardarán mucho en escribirte por WhatsApp una vez recibas el código. Para convencerte de que te lo facilites, se harán pasar por alguien a quien conoces, y se inventarán algún tipo de excusa por la que lo necesitan y te están escribiendo desde un número desconocido.

Por ejemplo, una de las explicaciones fraudulentas más habituales pasa por contarte una película de que han ingresado tu número por equivocación, o algo así. Si logran engatusarte para que les compartas el código, ya pueden acceder a tu WhatsApp y tomar control sobre él. Sin ir más lejos, a partir de ahí pueden bloquearte a ti, cosa que no dudes que harán.

¿Y qué ganan los estafadores con esto? Pues múltiples formas de timarte. Pueden hacerse pasar por ti y, de esta forma, engañar a tus familiares o amigos para que les envíen dinero, con la excusa de alguna emergencia. O acceder a tu información personal para incluso llegar a chantajearte o algo parecido si ven que tienen oportunidad de hacerlo de alguna forma.

¿CÓMO EVITAR QUE TE ESTAFEN POR WHATSAPP?

Entre todo lo malo que tiene esta estafa realizada mediante WhatsApp, hay una cosa buena: evitarla es sencillo. No sucede como con los virus o el malware, aquí simplemente debes andarte con ojo y conocer el plan de antemano: si te llega un código de verificación que tú no has solicitado, simplemente no lo compartas con absolutamente nadie.

Por supuesto, esta no es la única estafa que se da por WhatsApp (o correo electrónico, o SMS). No tengas reparos en desconfiar de los mensajes que te lleguen de números desconocidos o, a veces, incluso de los conocidos. Sobre todo, si te transmiten un mensaje de urgencia. Es imprescindible que siempre te tomes unos minutos para reflexionar y ver si hay algo sospecho en el asunto.

Con información de Primicia