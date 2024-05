X sustituye oficialmente el dominio de Twitter

El multimillonario Elon Musk anunció que la transformación de Twitter en X se ha completado de manera oficial, ya que finalmente la red social se ha convertido en X.com.

“Todos los sistemas centrales están ahora en X.com”, escribió Musk este viernes en su cuenta.

