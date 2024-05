La IA llega a los auriculares con cancelación de ruido

La inteligencia artificial (IA) ofrece infinitas aplicaciones, incluyendo innovaciones en el campo del sonido. Un nuevo prototipo de cancelación de ruido mediante IA anticipa cómo será la próxima generación de auriculares.

Actualmente, la cancelación de ruido activa utiliza micrófonos incorporados en los auriculares para capturar el sonido ambiente y generar una frecuencia contraria que cancela ruidos de baja frecuencia, como el motor, el tráfico, el murmullo de la gente o el sonido del teclado. Aunque es efectiva, no es perfecta. Algunos sonidos no se bloquean completamente y a veces se ocultan otros que podríamos querer escuchar. Además, no bloquea voces, chillidos u otros ruidos agudos, en parte por razones de seguridad.

ASÍ FUNCIONA LA CANCELACIÓN DE RUIDO MEDIANTE IA

Estudiantes de la Universidad de Washington han desarrollado un prototipo que utiliza IA para cancelar ruido a través de los auriculares, según informaron en NewScientist.

La tecnología emplea una red neural que funciona localmente en un chip dentro de los auriculares, procesando el sonido captado por los micrófonos. La IA es capaz de separar los diferentes ruidos, permitiendo al usuario elegir, mediante una app móvil, cuáles bloquear y cuáles no.

Por ejemplo, se puede configurar la app para no escuchar el llanto de un bebé en un avión o la conversación de compañeros de trabajo cercanos. Otra ventaja es que la IA no solo permite la cancelación selectiva, sino también la amplificación selectiva. Si estamos hablando por el móvil o nos interesa escuchar solo ciertos sonidos, la IA puede amplificarlos mientras anula el resto.

Actualmente, el prototipo utiliza una placa Orange Pi para ejecutar la IA localmente, logrando un retardo de solo 8 ms en el procesamiento del audio. Sin embargo, una Orange Pi no cabe dentro de unos auriculares.

Con información de Computer Hoy