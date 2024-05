OpenAI comienza a entrenar un nuevo modelo de IA para su ChatGPT

OpenAI anunció este martes que había comenzado a entrenar a su “próximo modelo de frontera”, el cual conducirá a la compañía tecnológica “al siguiente nivel de capacidades” para lograr una inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés).

A pesar de que OpenAI no dio más detalles sobre su nuevo modelo de IA, el diario The New York Times explicó que se usará para reemplazar la tecnología GPT-4, que actualmente impulsa al popular “chatbot” en línea ChatGPT.

El modelo que se está entrenando también podría ser empleado en diversos productos de IA, como “chatbots”, asistentes digitales similares a Siri de Apple, motores de búsquedas y generadores de imágenes.

COMITÉ DE SEGURIDAD

OpenAI también indicó que estaba formando un nuevo comité para emitir recomendaciones sobre decisiones críticas relacionadas con la seguridad y protección de todos sus proyectos.

El nuevo comité de seguridad estará dirigido por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el presidente de la junta directiva, Bret Taylor, el director ejecutivo de Quora, Adam D’Angelo, y la antigua ejecutiva de Sony Entertainment, Nicole Seligman.

El comité compartirá sus recomendaciones con la junta directiva al completar un período de evaluación de 90 días, y publicará para el público en general una actualización de las “recomendaciones adoptadas”.

De acuerdo con The Washington Post, los anuncios se producen en medio de las recientes demandas que enfrenta OpenAI, así como la salida de su personal de alto nivel y preocupaciones de que su tecnología de IA difunda desinformación sobre las elecciones presidenciales estadounidenses.

Con información de RT