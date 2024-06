Dos robots humanoides ya trabajan en las fábricas de una empresa de Musk

El fabricante de autos eléctricos Tesla reveló que tiene a dos de sus robots humanoides Optimus trabajando de manera autónoma en una de sus fábricas.

La confirmación fue realizada por la firma en un mensaje que compartió el 11 de junio en la red social X y en el que enumeró los logros alcanzados desde 2018 bajo el “liderazgo de Elon Musk”. En ese listado, detalló la presencia de los dos robots.

“Se desplegaron dos robots Optimus realizando tareas en la fábrica de forma autónoma”, señala el mensaje, que no aclara en qué planta se encuentran ni qué funciones cumplen.

Tesla ya había anunciado la incorporación de robots autónomos, que se encontraban en una fase de entrenamiento utilizando realidad virtual y control remoto. Sin embargo, con su publicación en redes sociales confirmó que dio un paso adelante en su desarrollo y ya los sumó al proceso de producción.

Desde hace años, la empresa comenzó a desarrollar robots autónomos con apariencia humana, que funcionan con la misma inteligencia artificial de los vehículos eléctricos. Su objetivo no solo es sustituir a trabajadores humanos en líneas de producción, sino también ejercer como asistentes domésticos, cuidadores de ancianos e incluso como pareja romántica.

En 2022, el propio Musk expresó que el programa de robots humanoides de Tesla podría convertirse en una prioridad para la compañía. Las últimas innovaciones de Optimus-Gen 2, presentadas en diciembre pasado, incluyen sensores y actuadores mejorados, que le permiten moverse un 30 % más rápido que su predecesor.

