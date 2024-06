Cómo borrar la memoria caché de Telegram

Cuando necesitamos más espacio en el smartphone, podremos conseguirlo borrando todo aquello que no necesitemos, aunque también puede ser buena idea suprimir elementos de aplicaciones como Telegram. Su memoria caché es una buena opción para eliminar.

Lo cierto es que los teléfonos inteligentes tienden a acumular mucha información para conseguir abrir más rápido las páginas web, las fotos o los videos que queramos ver. Pero eso nos puede pasar factura si no tenemos un smartphone con un gran almacenamiento, haciendo que tengamos que borrar datos para lograr no quedarnos sin espacio. Telegram es un perfecto candidato para ello.

Es una aplicación que tenemos muchísimos usuarios, no en vano son más de 700 millones de personas las que están activas mensualmente, cuyo principal atractivo es que es multiplataforma, por lo que podremos usarla en diversos escenarios diferentes.

Telegram puede llegar a acumular muchos datos, sobre todo si la utilizamos mucho y estamos en muchos chats, grupos o canales diferentes. Esto también puede ser el artífice de ciertos errores que pudieran aparecer por culpa de datos corruptos o acumulación de los mimos en nuestro almacenamiento.

Por eso es importante conocer cómo podemos borrar la memoria caché de esta aplicación, ya que muchas veces esos fallos vienen precisamente de una acumulación de datos que no funcionan bien.

¿CÓMO BORAR EL CACHÉ DE TELEGRAM?

Telegram almacena nuestros chats en sus servidores, por eso no hay que realizar copias de seguridad como sí ocurre en WhatsApp. Esta situación es algo que provoca al usuario la sensación de que esta app no ocupa nada de espacio, algo que no es cierto.

Toda la información que tenemos de nuestros chats, se almacenan en parte en los servidores, pero también en nuestro almacenamiento interno, concretamente en la memoria caché.

Esto puede hacer que se llene de manera exagerada en algunos casos, llegando a ocupar buena parte de nuestro almacenamiento interno, lo que nos va a obligar a tener que vaciarla de inmediato, sobre todo en terminales donde no hay un volumen excesivo para guardar información.

Borrar la memoria caché de Telegram en un dispositivo Android o un iPhone es bastante sencillo, puesto que lo único que hay que hacer es lo siguiente:

Abrimos el menú principal de Ajustes dentro Telegram

Después vamos a Datos y almacenamiento

Seleccionamos Uso de almacenamiento

Y lo único que queda es pulsar en Borrar toda la caché

