Instagram llega con transmisiones en vivo privadas: cómo usarlas

Instagram ha lanzado una nueva herramienta que permitirá a sus usuarios realizar transmisiones en vivo de manera privada, dirigida exclusivamente a su lista de mejores amigos. Con esta función, la aplicación busca dar opciones de conexión más íntimas y personalizadas, ideales para aquellos usuarios que quieren crear contenidos específicos.

Desde su introducción en 2016, las transmisiones en vivo de la aplicación se han convertido en una herramienta clave para influencers, celebridades y usuarios que buscan conectar con su audiencia en tiempo real. Sin embargo, estas retransmisiones siempre han sido públicas, accesibles para cualquiera que siga la cuenta del usuario.

Con el nuevo ajuste de privacidad, Instagram permite ahora que las retransmisiones en vivo sean vistas solo por aquellos que el usuario ha añadido a su lista de Mejores amigos. Esta función ofrece una forma segura y privada de compartir momentos en directo, sin la presión de hacerlo ante una audiencia más amplia.

CÓMO ACTIVAR LAS TRANSMISIONES EN VIVO PARA MEJORES AMIGOS

Activar esta nueva opción es sencillo y se realiza en unos pocos pasos. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Abre la cámara de Instagram desde la aplicación. Selecciona la opción ‘Directo’ en la rueda inferior de opciones. En la parte inferior de la pantalla, pulsa el botón ‘Todos’. Selecciona ‘Mejores amigos’ en el menú que se despliega. Inicia la retransmisión pulsando el botón de cámara.

Si sigues estos pasos y no encuentras la opción, asegúrate de que tu aplicación esté actualizada. Puedes verificar si hay actualizaciones disponibles en Play Store o App Store. Si, tras actualizar, la opción sigue sin aparecer, es posible que la función aún no esté disponible para tu cuenta, pero no te preocupes, ya que Instagram está desplegando esta característica de manera progresiva.

Cuando uno de tus Mejores amigos esté retransmitiendo en directo para su lista de Mejores amigos, verás un aro verde alrededor de su nombre con la palabra LIVE. Además, recibirás una notificación (a menos que hayas desactivado esta opción) invitándote a unirte a la transmisión.

Instagram señala que esta herramienta puede ser utilizada para diversas actividades: desde compartir pensamientos espontáneos y ponerse al día con amigos, hasta compartir memes, planificar viajes, hacer tareas juntas o simplemente pasar el rato en tiempo real. La capacidad de limitar la audiencia a un grupo cercano de amigos hace que los usuarios se sientan más cómodos y seguros al compartir aspectos más personales de sus vidas.

OPCIONES DE AUDIENCIA EN DIRECTOS DE INSTAGRAM

Con esta nueva actualización, los usuarios de Instagram pueden elegir entre tres tipos de audiencias para sus transmisiones en vivo:

Público: la retransmisión es visible para todos los usuarios o solo para los seguidores en caso de tener una cuenta privada.

la retransmisión es visible para todos los usuarios o solo para los seguidores en caso de tener una cuenta privada. Mejores amigos: solo aquellos que estén en la lista de Mejores amigos pueden ver el directo.

solo aquellos que estén en la lista de Mejores amigos pueden ver el directo. Practicar: una opción ideal para aquellos que desean practicar sin emitir realmente. Esta transmisión no es visible para nadie y permite cambiar a una audiencia real en cualquier momento.

META DETIENE EL ENTRENAMIENTO DE SU IA CON DATOS DE INSTAGRAM

Meta anunció que suspenderá temporalmente su proyecto de entrenamiento de inteligencia artificial en Europa. Esta decisión se produce luego de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) solicitara información en respuesta a múltiples quejas presentadas por el grupo activista Centro Europeo de Derechos Digitales (NOYB).

Esto significa que Meta ya no va a adelantar su proyecto de alimentar su inteligencia artificial con la información pública de los usuarios en Instagram y Facebook.

La empresa argumenta que la solicitud de los reguladores irlandeses representa un retroceso para Europa en términos de innovación y competencia en el campo de la inteligencia artificial.

Aseguran que ya habían integrado recomendaciones regulatorias en el desarrollo de Meta AI, y que las autoridades de protección de datos de la Unión Europea fueron informadas al respecto desde marzo.

Con información de Infobae