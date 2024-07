WhatsApp incluirá una función con inteligencia artificial

WhatsApp trabaja actualmente en una función basada en inteligencia artificial (IA) generativa de vanguardia que permitirá ofrecer a los usuarios una mejor experiencia.

Según el medio especializado WABetaInfo, se trata de una opción actualmente en desarrollo, detectada en la versión beta 2.24.14.13 de WhatsApp para Android, que busca mejorar las opciones de personalización de la plataforma, permitiendo crear y editar fotografías de perfil con ayuda de Llama 3, el asistente de IA creado por Meta disponible en todas sus aplicaciones. Para tal fin, el servicio de mensajería instantánea admitirá esta función en su chatbot Meta AI.

WhatsApp is developing a new feature called "AI-generated images of you."

It allows users to create personalized avatars using Meta AI technology.

Users take photos, and Meta AI creates accurate images based on them.

Available in the latest WhatsApp beta update for Android. pic.twitter.com/gyMmmvasQU

— Aditya Choudhary (@adityjpg) July 5, 2024