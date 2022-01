¿Cómo saber la ubicación de un contacto por WhatsApp en una emergencia?

Vivimos en una sociedad en constante evolución, es por ello que cada día tenemos a nuestro alcance funciones más avanzadas en las apps, como en el caso de WhatsApp, la cual nos ayuda a comunicarnos con familiares, amigos, en el ámbito educativo y laboral y, no solo eso, también cumple un papel importante en caso de emergencia.

¿Cómo? Si no logras localizar a un contacto y te encuentras preocupado porque no responde, te compartimos que puedes conocer su ubicación sin que te la envíe, siguiendo estos pasos:

Para este truco debes tener iniciada la sesión en la versión de escritorio, WhatsApp Web. Toma en cuenta que tu computadora debe contar con el sistema operativo Windows 10.

Recuerda que accedes a WhatsApp Web ingresando a https://web.whatsapp.com, te aparecerá un código QR mismo que debes escanear con tu celular, solo ve a tu app, entra al menú principal representado por tres puntos en la parte superior de la pantalla y elige la opción de Dispositivos Vinculados.

Una vez que veas tus chats en la computadora pulsa las teclas Control + Alt + Supr, para abrir el administrador de tareas de Windows.

Luego oprime la tecla de Win (la que tiene el logo de Windows) + R para abrir “ejecutar” y escribe “cmd” en el campo, seguido de “Enter”.

Visualizarás un símbolo del sistema, donde deberás escribir “netstat-an” y presiona “Enter”.

Te aparecerá la dirección IP del contacto que buscas, en la página www.ip-adress.com/ip-address/lookup, ingresa la dirección obtenida previamente.

Y eso será todo. Como ves es un procedimiento sencillo, sin utilizar otras apps de por medio. Solo recuerda que la ubicación que te ofrece es aproximada y no está dada en tiempo real.

Otras recomendaciones adicionales

Para que funcione este truco toma en cuenta lo siguiente:

Solo debes tener abierta la pestaña de WhatsApp Web, por lo que deberás cerrar las demás ventanas.

Este truco no funciona en MacBook ni en MAC de Apple.

Para saber la ubicación del contacto debes tener una conversación reciente con este.

Y, recuerda, este procedimiento solo debes usarlo en caso de una verdadera emergencia, por ejemplo; si la persona no te responde y no sabes nada sobre ella en varias horas o días. No lo uses a la ligera para cualquier situación, ya que estarías violando la privacidad de los demás.

Nuevas funciones de WhatsApp para este 2022

Ahora que ya conoces el secreto para saber la ubicación de un contacto, también te compartimos las nuevas funciones que la aplicación lanzará en 2022:

Eliminación de mensajes. Todos conocemos la función de eliminar mensajes, pero esta solo tiene una duración de una hora después de haber enviado el contenido, pasado ese tiempo ya no hay nada que hacer. La buena noticia, es que WhatsApp está apostando por la posibilidad de borrar mensajes sin un límite de tiempo.

Ocultar foto de perfil, verificación de lectura y conexión para algunos contactos. Estas funciones ya están disponibles, pero solo te dan la oportunidad de ocultar la información a todos tus contactos. Este año se espera que puedas llevarlo a cabo solo eligiendo a ciertas personas.

Responder mensajes con reacciones. Esta conocida función ha estado disponible en otras apps, tales como Facebook, Twitter e Instagram y, ahora podría llegar a WhatsApp para enviar fácilmente corazones o caritas sorprendidas, molestas, entre otras.

Transcripción de nota de audio. Hace poco fuimos testigos de la actualización de WhatsApp que nos permite acelerar la velocidad en las notas de audio. Este 2022 se espera que esos audios puedan ser transcritos a mensajes de texto, sin duda, sería una mejora muy útil cuando te encuentras en lugares públicos y no deseas que los demás escuchen tu conversación.

Creación de stickers. WhatsApp cuenta con su propio creador de stickers. Sin embargo, solo está disponible para escritorio, se planea que ahora llegue a dispositivos móviles.

Se espera que estas funciones estén al alcance en los próximos meses, así que mantente alerta para sacarles provecho.

Con información de EN