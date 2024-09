Instagram añade una nueva función para potenciar las historias

Instagram añadió una nueva función que busca impulsar la interacción con tus contactos. La red social permitirá dejar comentarios en las historias que se mantienen fijos y son visibles para todos. Esta característica ya está disponible para algunos usuarios y se espera un despliegue mayor en los próximos días.

De acuerdo con TechCrunch, Instagram habilitó los comentarios en las historias. Si bien es posible comentar cualquier historia — a menos que tenga deshabilitada esa opción— el comentario se envía como mensaje privado a la bandeja de entrada. La nueva función permite que los comentarios queden fijos, como si fuera una publicación normal.

Según el reporte, algunos usuarios ya comenzaron a ver invitaciones para utilizar esta característica. Taylor Loren publicó algunas imágenes que muestran esta función. “Deja un comentario y muéstrales a tus amigos que los amas. Ahora puedes comentar en las historias. Los comentarios son visibles para cualquier persona que vea la historia”, menciona Instagram.

La función es útil para los que no quieren más mensajes directos o simplemente no están preparados para lidiar con la presión social de responder. El usuario puede ver directamente los comentarios en las historias sin abrir su bandeja de entrada. Otro punto a favor de esta característica es que ayudaría a reducir el acoso o las interacciones no deseadas, puesto que el comentario es público y todos pueden verlo.

Con información de Primicia