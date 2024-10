Google eliminará esta función de su buscador

El buscador de Google va a cambiar ligeramente a partir del próximo mes de noviembre , al eliminar una muy antigua función que si bien pasaba desapercibida para muchos , podría ser bastante útil en alguunos casos.En concreto la compañia ha confirmado que desactivará la barra de búsqueda adicional que aparece en algunos resultados web , también conocida como cuadro búsqueda Sitelinks.

Esta barra de búsqueda adicional, sin embargo, desaparecerá el mes de noviembre, como ha confirmado la propia Google en un comunicado. ¿El motivo? Apenas se usa, asegura la compañía.Han pasado más de diez años desde que anunciamos inicialmente el cuadro de búsqueda de enlaces de sitio en la Búsqueda de Google, y con el tiempo, hemos notado que el uso ha disminuido. Con eso, y para ayudar a simplificar los resultados de la búsqueda, eliminaremos este elemento visual a partir del 21 de noviembre de 2024.

Google eliminará la función en todo el mundo

Google asegura que el cambio se realizará a nivel mundial, para todas las páginas webs que aún lo implementan y en todos los idiomas. La eliminación de esta función, eso sí, podría ser escalonada. Por tanto, es probable que algunos usuarios puedan seguir utilizando la barra de búsqueda adicional después de la fecha prevista.

La compañía, además, ha confirmado que las webs que implementan esta función no tienen que hacer nada y no notarán ninguno tipo de cambio en su rendimiento o en sus resultados de búsqueda. “Los datos estructurados no compatibles como este no causarán problemas en la búsqueda y no desencadenarán errores en los informes de la Consola de búsqueda”, afirma.

Los usuarios pueden seguir buscando temas concretos para un sitio web a través del buscador de Google con un sencillo comando. Simplemente, deben escribir su tema de búsqueda y a continuación poner “site:”, seguido, sin espacios, del sitio web, para que se arrojen solo resultados procedentes de la mencionada web.

Con información de 2001 Online