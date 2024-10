La nueva Lupa de WhatsApp va a ser tu mayor aliada: así funciona

WhatsApp está tirando la casa por la ventana con las novedades, cambios y las mejoras. Hoy la versión global y estable está desplegando una nueva función útil y a la vez sencilla. No es nada que se haya pedido a gritos, pero si una herramienta que te ayudará a identificar ciertos comportamientos extraños. En esencia lo que ha implementado la app es una verificador de enlaces, y aunque te va a encantar, muy probablemente no des con él si no sabes dónde está.

Y es que sí, la compañía lo ha escondido un poco y es difícil saber dónde está si nadie te lo cuenta. Además, es poco probable toparte con la nueva función, pues está ubicada en una zona que casi nadie utiliza. Pero tranquilo, una vez la ubicas por primera vez, después es sumamente sencillo utilizar la herramienta siempre que quieras.

Y, aunque la nueva función es una lupa, la realidad es que no se parece en nada a la que está disponible en la interfaz principal. No sirve para buscar contactos, ni mensajes o chats; su uso está destinado a la verificación del contenido que te envían en forma de enlace.

WhatsApp estrena un verificador de enlaces

Así es, la nueva lupa es un verificador de enlaces. Funciona bien, es útil y puedes utilizarlo con cualquier link que recibas en una conversación o grupo de WhatsApp. ¿Para qué querrías verificar un enlace? Bueno, es una función que mejora la seguridad de la app y pone el foco en las estafas que se dan en el servicio.

Gracias a este nuevo sistema, cualquier usuario, tenga conocimientos o no, puede saber si el enlace que le han enviado es de fiar. Utilizar el nuevo verificador, además, es verdaderamente sencillo: solo tienes que hacer una pulsación larga sobre el link y elegir la opción ‘Obtener info. del enlace de Google’.

Cuando lo hagas, se abrirá una nueva sección en la app de Google que te dará información sobre la fuente de ese enlace. La base de datos de la gran G analiza el dominio y te cuenta más sobre él. Y, en caso de ser fraudulento o sospechoso, lo indica para que estés al tanto.

Por lo tanto, se convierte en una función ideal para que nadie te pueda estafar con un enlace falso de la DGT, Correos o similares. Google lo analizará y, si encuentra la más mínima sospecha, te advertirá. La mala noticia es que WhatsApp no hace esto de forma automática con todos los enlaces que recibes, sino que debes ser tú quien lo verifique. Son solo un par de clics, por lo que si dudas, no está de más que eches un vistazo a la opinión de Google.

Lo mejor de todo es que no tienes que esperar nada para probarlo: ya debería estar disponible en tu WhatsApp para que puedas comenzar a verificar esos enlaces sospechosos que te envían.

Con información de Hipertextual