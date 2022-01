¿Cada cuánto tiempo es necesario reiniciar el router?

Vamos a explicarte cada cuánto tiempo suele ser necesario reiniciar el router de tu casa, explicándote también las razones por las que es conveniente hacerlo incluso si no pareces tener ningún problema. A veces nos olvidamos un poco de que los routers son pequeños ordenadores, y nos limitamos a dejarlos encendidos eternamente a no ser que haya algún fallo en la conexión.

Vamos a empezar hablándote sobre la frecuencia de reinicio del router, para que salgas de dudas sobre si hay alguna frecuencia estimada en la que sea aconsejable reiniciarlo. Y luego, pasaremos a decirte por qué es conveniente reiniciar el router de vez en cuando.

Cada cuanto reiniciar tu router

La realidad es que no hay un intervalo concreto de tiempo en el que se recomiende reiniciar el router, aunque muchos fabricantes suelen recomendar hacerlo al menos una vez cada dos meses. Sin embargo, no hay una fórmula concreta, no hay una recomendación fija de tiempo en el que sea necesario este reinicio.

Lo que debes tener en cuenta es que no hay consecuencias negativas por reiniciar el router, solo positivas. No pasa nada si reinicias el router cada día o cada semana, no se va a estropear ni a desgastar, por lo que no debes tener miedo de hacerlo.

Por lo tanto, aunque la recomendación sea reiniciar el router cada dos o tres meses, si quieres hacerlo a menudo tras leer algunos de los beneficios que puede tener adelante, hazlo sin ningún problema. Solo recuerda no reiniciarlo mientras estés viendo o bajando algo de Internet, porque la conexión a Internet se detendrá hasta que se complete el reinicio y el router vuelva a conectarse con tu proveedor.

Qué beneficios tiene reiniciar el router

A continuación, te vamos a decir los principales beneficios cuando reinicias tu router. Estos beneficios pueden llegar a ser útiles en algunos contextos, y vamos a intentar explicártelos de una manera breve en formato de lista.

Mejorar la velocidad de conexión : Hay veces en las que puede que notes que tu conexión se ralentiza sin motivo aparente. Hay varias maneras de mejorar tu velocidad de conexión pero la primera siempre es reiniciar el router. Cuando reinicias el router, se reparan conexiones y se borran datos acumulados, mejorando la conexión en tus dispositivos conectados.

: Hay veces en las que puede que notes que tu conexión se ralentiza sin motivo aparente. Hay varias maneras de mejorar tu velocidad de conexión pero la primera siempre es reiniciar el router. Cuando reinicias el router, se reparan conexiones y se borran datos acumulados, mejorando la conexión en tus dispositivos conectados. Solucionar problemas menores : Si tu conexión se ha cortado o estás teniendo algunos problemas puntuales, reiniciar el router también puede reparar algunos de ellos. Como todo en la tecnología, apagar y volver a encender puede ser mágico, el router se iniciará desde cero y puede que algunos de esos problemas desaparezcan.

: Si tu conexión se ha cortado o estás teniendo algunos problemas puntuales, reiniciar el router también puede reparar algunos de ellos. Como todo en la tecnología, apagar y volver a encender puede ser mágico, el router se iniciará desde cero y puede que algunos de esos problemas desaparezcan. Cambiar tu IP : Normalmente, si mantienes el router apagado durante 15 segundos o más, y luego lo vuelves a encender, en muchos casos se va a cambiar tu dirección IP. Esto puede ayudarte en caso de bloqueos temporales, o si tienes alguna preocupación relacionada con tu privacidad.

: Normalmente, si mantienes el router apagado durante 15 segundos o más, y luego lo vuelves a encender, en muchos casos se va a cambiar tu dirección IP. Esto puede ayudarte en caso de bloqueos temporales, o si tienes alguna preocupación relacionada con tu privacidad. Expulsar posibles hackers : El router es una de las puertas de entrada a los dispositivos de tu hogar. Reiniciarlo no te va a salvar del malware de tu ordenador, pero si algún atacante está intentando acceder a tu red doméstica sí que puede ayudar a expulsarlo.

: El router es una de las puertas de entrada a los dispositivos de tu hogar. Reiniciarlo no te va a salvar del malware de tu ordenador, pero si algún atacante está intentando acceder a tu red doméstica sí que puede ayudar a expulsarlo. Actualizaciones y parches: Como cualquier dispositivo, los routers también reciben actualizaciones para solucionar fallos y posibles huecos en su seguridad que puedan prevenir hackeos. Normalmente las actualizaciones se hacen a horas donde no molestan o se usan, como por la noche, pero hay casos en los que puedes necesitar reiniciar el router para aplicar los cambios.

