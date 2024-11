WhatsApp trabaja en función que permitirá acceder a la galería de fotos más rápido

WhatsApp sigue introduciendo nuevas funciones para mejorar la experiencia de uso y hacer más sencillas y accesibles diferentes acciones de la plataforma.

Con el objetivo tardar menos tiempo en enviar fotografías desde la galería del móvil, la app de Meta está implementando una función para abrir la galería de fotos y videos desde la barra de chat.

Tal y como informan desde el medio especializado WaBetaInfo esta actualización va a facilitar que los usuarios puedan acceder directamente al contenido de su galería y no tener que hacerlo de la manera habitual, la cual es más lenta y menos directa.

Al tocar este nuevo acceso directo, los usuarios pueden acceder directamente a sus fotos y videos almacenados, ahorrando tiempo en comparación con abrir primero la hoja de adjuntos del chat.

A pesar del cambio, los usuarios podrán conservar la opción de enviar notas de video instantáneas de hasta 60 segundos para responder de forma rápida, es decir, no varía en nada el cómo se estaba haciendo hasta ahora. Es cierto que si termina no gustando a los usuarios que la prueban, no sería de extrañar que tras la prueba se decida no implementar.

Todo dependerá de si los usuarios echan de menos o no le encuentran utilidad a la nueva actualización, aunque esto lo veremos tras las informaciones, datos y opiniones que los probadores beta puedan aportar. Si los comentarios sugieren que los usuarios extrañan el acceso rápido a la cámara, WhatsApp podría decidir volver a la configuración anterior.

Esta nueva implementación está disponible, como hemos dicho, en la versión beta de WhatsApp para Android 2.24.23.11. Es cierto que tiene buen potencial para compartir momentos capturados fuera de WhatsApp sin pasos adicionales y de una forma más directa, así que veremos si es del agrado y se implanta de forma definitiva.

Con información de 20 Minutos