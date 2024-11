El Borrador de WhatsApp: qué es y cómo usarlo

WhatsApp, que dentro de nada va a cumplir los 15 años desde su lanzamiento, recibe mejoras de forma habitual y entre ellas se agradecen mucho las que ayudan a poner un poco de orden en los largos listados de chats que se acumulan. Hace poco hablamos de las Listas que actualmente están en fase de testeo y permiten establecer filtros para organizar los chats por grupos. Otra novedad destinada a mejorar la usabilidad de la pestaña de chats son los borradores que Meta está desplegando en las apps móviles.

Es posible que esta novedad resulte familiar a los usuarios de WhatsApp Web, puesto que se encuentra disponible en la versión para navegadores desde el año pasado. Ahora, tras haber sido probada durante unos meses en la beta para iOS y para Android, los borradores llegan a todos los usuarios.

La función de borrador identifica los mensajes que se han escrito pero no se han enviado con una nueva etiqueta, ‘Borrador’, en color verde y que precede al texto del mensaje. De esta forma, un usuario puede identificar rápidamente en qué chat tiene un mensaje inconcluso o pendiente de envío y reducir el tiempo para localizarlo.

WhatsApp ya guardaba los textos sin enviar, pero no mostraba ningún indicativo del tipo de mensaje que era y había que abrirlo si no se recordaba. La función es compatible con mensajes de texto y notas de voz y puede utilizarse tanto en chats individuales como grupales.

La función también es útil para cuando se escriben mensajes muy extensos, en varios momentos diferentes, y ayuda a evitar que los mensajes importantes no enviados pasen desapercibidos y se olviden.

Lo que WhatsApp no ha implementado todavía es la sincronización de los borradores entre varias instancias abiertas de una misma cuenta de WhatsApp. Es decir, si comienzas un mensaje en el móvil y lo dejas para más tarde, no podrás finalizarlo desde la web o desde otro móvil, sino que tendrás que hacerlo desde donde lo has comenzado.

¿CÓMO USAR LOS BORRADORES DE WHATSAPP?

Borradores es una función que viene activada por defecto, de forma que lo único que necesitas es actualizar tu versión de la app, bien desde Google Play o App Store.

Con la función disponible, verás que si comienzas un mensaje y vuelves a la lista de chats, estará indicado con la etiqueta ‘Borrador’ antes del texto. Se mantendrá así hasta que lo elimines o finalices el mensaje y lo envíes.

Con información de La Razón