WhatsApp: cómo tener dos cuentas abiertas al mismo tiempo y en qué dispositivos se puede hacer

Cifras compartidas por Statista indican que para 2021 WhatsApp tenía cerca de 2000 millones de usuarios en todo el mundo, y eso lo convierte en el servicio de mensajería más utilizado. No obstante, pese a ser el predilecto de la gente, siempre tuvo una pequeña desventaja y es que permite una sola cuenta por dispositivo.

Aquellos afortunados con un teléfono con doble chip podían cambiar de número y cuenta según cuál fuera el chip activado, pero los demás no podían acceder a esta función. Al menos hasta ahora.

Si uno quería tener un número para el trabajo y otro para los amigos y familia, se necesitaban dos celulares. Ahora, con el lanzamiento de una nueva App, es posible configurar dos cuentas en el mismo teléfono y alcanza con seleccionar uno u otro ícono para acceder a alguna de ellas.

Antes del paso a paso, es importante tener algunas cosas en cuenta. En primer lugar, la aplicación forma parte del universo de Meta, por lo que no se descarga un servicio de otro desarrollador que pueda no ser compatible con WhatsApp. Es gratuita y está disponible en la Store de todos los dispositivos, a excepción de los Samsung, Xiaomi o Huawei.

Cómo descargar la aplicación

Ingresar a la Store del dispositivo y buscar la app Parallel Space. Descargar la aplicación, abrirla y seleccionar cuál app se quiere clonar. Pulsar “WhatsApp”. Una vez hecho, se creará otro ícono de WhatsApp dentro de la plataforma. Presionar el ícono de la versión “plus” y crear un acceso directo para la pantalla principal del dispositivo.

Una vez creado, alcanza con seleccionar el ícono correspondiente a la cuenta que se quiera usar e ingresar para mandar audios, mensajes y hacer llamadas independientes.

Cada ícono funciona como una aplicación alternativa, por lo que no se visualizan los mismos mensajes ni registros de llamados entre sí. La función permite tener separadas las conversaciones más importantes, así como grupos.

Cómo activar o desactivar la confirmación de lectura en WhatsApp

Con dos cuentas de WhatsApp abiertas al mismo tiempo es muy factible que los mensajes queden en el olvido cuando el chat o la conversación no es urgente. En ese sentido, y para evitar algún tipo de conflicto, se puede desactivar la confirmación de lectura para que los demás contactos no sepan si realmente leímos e ignoramos el mensaje o si simplemente no tuvimos tiempo de abrirlo.

Para ello alcanza con ir a Cuenta y luego abrir el menú de Privacidad, donde está la opción para desactivar la confirmación de lectura. Hay que tener en cuenta que al hacer esto tampoco podremos ver si el que está del otro lado vio un mensaje que le enviamos.

Con información de El Nacional