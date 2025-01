Militares chinos: La IA no puede sustituir la toma de decisiones humanas en el campo de batalla

La Inteligencia Artificial (IA) no puede suplantar en el campo de batalla a la toma de decisiones de los seres humanos, debido a que carece de conciencia de sí misma, se argumenta en un artículo publicado por PLA Daily, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación de China.

“La IA […] debe apoyarse en la subjetividad humana, a través del híbrido hombre-máquina para mejorar la eficacia y el nivel de mando de combate”, sostiene el articulo, señalando que la IA es en esencia un “cerebro en un tarro”, que siempre se enfrentará al problema de la ausencia de conciencia.

En este sentido, se señala que, a diferencia de los seres humanos, la IA no tiene capacidad para elegir libremente qué hacer y cómo hacerlo, mientras que en el campo de batalla, un comandante puede tomar decisiones sobre la base de las circunstancias que se presentan. Así, mientras los comandantes pueden pensar infinitas posibilidades en un instante de cara al combate, las respuestas de la IA solo se basan en un modelo de estadísticas y probabilidades.

No distingue entre el bien y el mal

El artículo señala que lo ideal es un sistema de mando basado en la autonomía humana, donde los humanos son los responsables de la planificación y desarrollo de las tácticas de guerra, y la tecnología se encarga de la ejecución y operación, además de proporcionar información importante. “La autonomía es el símbolo único de la existencia humana como ser humano, y no se puede permitir que el poder de tomar decisiones libremente se transfiera a las máquinas”, subraya la publicación.

Asimismo, explica que, dado que no tiene capacidad de autocrítica, la IA debe ser entrenada por el ser humano para obtener nuevos conocimientos, actualizarse y mejorar. “Los humanos con espíritu autocrítico pueden […] evaluar y criticar las decisiones de mando. En la autocrítica continua hacen constantemente ajustes al programa de combate o incluso eliminan el programa original y forman uno nuevo”, explica.

También se subraya que la máquina no puede hacerse cargo de sus decisiones y rendir cuentas de sus errores. “El comportamiento inteligente que muestra la IA no se puede interpretar, y no hay forma de que distinga entre el bien y el mal, lo que imposibilita que se le ceda el derecho a tomar decisiones”, destaca.

Con información de PLA Daily