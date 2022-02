La lista completa de celulares que emiten más radiación: ¿Corres riesgo si tienes alguno?

Sin 'smartphone' no somos nada. Con el paso de los años, y pandemia mediante, los terminales inteligentes se han convertido en una de las herramientas más importantes para cualquier usuario. Independientemente de la edad y del oficio, cada vez pasamos más horas con los ojos fijos en la pantalla. En concreto, unas cuatro horas al días, de acuerdo con información del portal de analítica especializado App Annie.

Como tantos otros dispositivos, entre ellos los microondas, los móviles emiten radiaciones. Sobre sus efectos en la salud, llevan corriendo ríos de tinta desde hace años. Con todo, los médicos llaman la atención sobre el hecho de que, en principio, los usuarios no tienen razón alguna para preocuparse por ella.

Lo mismo ocurre con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que la información científica actual no indica la necesidad de adoptar ninguna precaución especial durante el uso de dispositivos móviles.

«No hay ningún estudio científico riguroso y publicado en revistas científicas de primer nivel que haya publicado una relación sólida entre la radiación emitida por los 'smartphones', que no es ionizante, y el cáncer», explica a ABC el doctor Miguel Ángel Berenguer, oncólogo y miembro de Doctoralia.

«El único efecto biológico que se sabe que provoca es el aumento de temperatura de los tejidos, pero esto no está relacionado con el cáncer. Los científicos aún no entienden cuáles son los mecanismos biológicos que pueden provocar este tipo de radiación, pero no hay ningún estudio que explique que provoquen una enfermedad oncológica», remarca el médico.

Para que el usuario pueda salir de dudas sobre el nivel de radiación que emite su 'smartphone', la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación cuenta con una base de datos en la que se puede comprobar cuáles son los 'smartphones' que más radiación emiten. También se puede consultar cuáles son los que menos.

Cabe recordar que, de acuerdo con la OMS y otras instituciones, lo recomendable es que estos dispositivos no superen una tasa SAR, que es como se denomina a la cantidad de potencia de radiofrecuencia que emite un dispositivo sobre el usuario que lo emplea, superior a los 2 vatios por kilogramo. Ninguno de los dispositivos recogidos aquí alcanza esa cifra.

Los móviles que emiten más radiación

A la cabeza de los móviles que más radiación emiten, de acuerdo con la información de la agencia germana, se encuentra el Motorola Edge, con una cantidad de potencia de radiofrecuencia sobre el cuerpo del usuario de 1,79 W/kg. A este le siguen en los dos escalones siguientes del podio los BQ Aquaris X2 y Aquaris C, con una tasa de 1,50 y 1,49 respectivamente.

La gran dominadora de la lista es Google con sus terminales Pixel, que recientemente recibieron un nuevo integrante. De este modo, en la lista aparecen recogidos hasta seis versiones distintas de los modelos Pixel 3 y Pixel 4. Samsung, por su parte, cuenta con tres terminales -los Galaxy A42, S20 + y A 52-, Huawei con dos -el P Smart y el Nova- y Xiaomi conuno, el Mi Note 10.

Mientras tanto, entre los terminales que menos radiación emiten reina Samsung con nueve dispositivos distintos dentro de los 14 que hay recogidos en la lista. LG, por su parte, cuenta con dos y Motorola, BQ y Huawei con uno cada uno.