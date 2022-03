"My Little Pony" llega este 2022 en forma de videojuego

El popular juguete de la compañía Hasbro y un éxito también televisivo entre el público infantil, llega este 2022 en forma de videojuego para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, señala la compañía Bandai Namco Entertainment en un comunicado.

"My Little Pony: A Maretime Bay Adventure" es el título de este nuevo juego que saldrá a la venta el próximo 27 de mayo para PS4, Xbox One, Switch y PC, y más adelante, en una fecha aún por concretar pero dentro de 2022, saldrá su versión para videoconsolas de últimas generación (PS5 y XboX Series X|S).

Será el primer videojuego inspirado en esta franquicia de entretenimiento infantil que salga al mercado para videoconsolas, después que de sus éxitos más relevantes en este sector lo consiguieran con títulos para dispositivos móviles -el último de ellos salió en 2012- y más atrás en el tiempo para PC o para Nintendo DS y la extinta Game Boy Advance.

Con información de Unión Radio