WhatsApp permitirá subir notas de voz en el estado

WhatsApp está trabajando en ofrecer la posibilidad de publicar notas de voz en las actualizaciones de estado para una futura mejora de la aplicación.

Aún seguimos a la espera de que se actualice la versión y podamos ver las últimas novedades, cuando WaBetaInfo nos ilustra con una novedad que se espera que llegue a la aplicación en un futuro.

Hace tan solo dos días, Mark Zuckerberg anunció para WhatsApp la posibilidad de utilizar cualquier tipo de emoji para reaccionar a los mensajes que se reciben en la aplicación. Recordemos que hasta ahora, aunque también es reciente la función, solo incluía seis posibilidades.

Eso no es todo, los emojis que se elijan también se podrán personalizar. Las reacciones que se podrán enviar empleando estos emojis tienen la posibilidad de tener los tonos de piel que uno elija y que, lógicamente, estén en el catálogo de la propia aplicación.

En cuanto a la nueva función de la que hablábamos al principio, se trata de la posibilidad de publicar notas de voz en las actualizaciones de estado.Como puedes ver en la captura de pantalla que nos muestran desde la web informativa, aparecerá un nuevo icono en la parte inferior de la pestaña de estado que nos permitirá enviar rápidamente una nota de voz a nuestra actualización de estado.

Es en la versión 2.22.16.3 de WhatsApp donde aparece esta nueva función que permite añadir de forma instantánea un mensaje de voz.

Al igual que ocurre actualmente con las imágenes o videos que podemos compartir, estas solo las escucharán las personas que elijas dentro de la configuración de privacidad de tu estado, y la nota de voz estará encriptada de extremo a extremo como el resto de multimedia.

Útil o no, aquí que cada uno decida, tristemente informan de que aún no se sabe cuándo saldrá a la luz, pero tampoco cuando se comenzará a testear por parte de los probadores de la versión beta. Lo que queda claro es que WhatsApp continúa con su racha de nuevos desarrollos que veremos si finalmente consiguen calar en los usuarios o no.