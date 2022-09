Nintendo 64 y sus tres mejores juegos en el paquete de expansión de Nintendo Switch

Para los gamers amantes de los videojuegos clásicos, incluido el Nintendo 64, tener una consola Nintendo Switch, puede ser una excelente inversión.

Entre tantas funciones y posibilidades que tiene, la consola híbrida de Nintendo posee un apartado especial para los amantes de los títulos de los ochenta y noventa.

Mediante la función “Nintendo Switch Online”, la empresa les ofrece a los jugadores un catálogo de juegos, de tres consolas clásicas de la marca.

Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo (SNES) y Nintendo 64 (N64), son las consolas protagonistas de la suscripción online.

¿Cómo funcionan las suscripciones de Nintendo Switch Online?

Imagen cortesía – Web oficial de Nintendo

Para disfrutar de las posibilidades online de la consola, los usuarios de Nintendo Switch deben pagar entre dos suscripciones de su preferencia.

Asimismo, el plan más sencillo, se llama “Nintendo Switch Online”, y tiene tres planes mensuales disponibles.

Según la página oficial de Nintendo, adquirir la suscripción un mes cuesta 3.99 dólares, por tres meses el costo llega a 7.99 dólares, y el plan anual tiene un precio de 19.99 dólares.

También tiene una prueba gratuita de 7 días para los usuarios que deseen conocer el sistema por primera vez.

El beneficio de la suscripción incluye:

Posibilidad de jugar online a distintos títulos de Nintendo.

El uso de la nube de Nintendo para guardar archivos de juegos.

Derecho a utilizar la aplicación de Nintendo para teléfonos.

Ofertas especiales exclusivas para miembros.

Y, lo más importante, disponibilidad del catálogo de juegos de NES y SNES, con decenas de juegos disponibles.

El Paquete de Expansión, es la segunda oferta de suscripción de Nintendo Switch Online.

Este plan tiene un costo de 49.99 dólares anuales, y ofrece el plan familiar para 8 usuarios, por un precio de 79.99 dólares anuales.

Incluye todos los beneficios del paquete básico, y se añaden más funciones:

Contenido descargable exclusivo para varios títulos como Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2.

También incluye un catálogo de juegos de Nintendo 64, que recibe constantes actualizaciones.

La posibilidad de jugar esta consola clásica de los años noventa, es la motivación de muchos usuarios que deciden pagar el Expansion Pack de Nintendo.

N64 significó en su época un avance importante en la tecnología, porque fue la primera vez que muchos juegos llegaron a las tres dimensiones.

Tres grandes clásicos de Nintendo 64 para jugar en Nintendo Switch.

Imagen cortesía – Nintendo

Banjo-Kazooie

Imagen cortesía

Durante la década de los noventa, la empresa desarrolladora Rare tuvo una dinámica relación comercial con Nintendo.

Rare desarrolló decenas de juegos para SNES y N64, todos aclamados por la crítica especializada y exitosos en ventas.

Uno de los juegos más importantes fue Banjo-Kazooie, un juego de plataformas en tres dimensiones donde los protagonistas son un oso y un pájaro.

La premisa del juego es que Banjo y Kazooie, deben rescatar a la hermana menor de Banjo, secuestrada por la villana del juego, la bruja Gruntilda.

Para lograr el objetivo, el jugador tiene que pasar por varios mundos, recolectar piezas de rompecabezas y mejorar habilidades de los personajes.

El título fue lanzado el 29 de junio de 1998, recibió buenas ventas durante varios años que estuvo en las tiendas.

Para marzo del año 2003, la revista japonesa Japan Game Charts reportó más de 400 mil ventas, solamente en territorio japonés.

Para 2007, ya con N64 fuera del mercado, el título vendió casi 2 millones de cartuchos en los Estados Unidos.

Según Gamespot, en 1999, Banjo-Kazooie recibió un Premio Oro en el Festivial Milia de Cannes.

Este premio se le concedió a Banjo-Kazooie por recaudar más de 25 millones de euros en el territorio de la Unión Europea.

Banjo-Kazooie tiene una secuela llamada Banjo-Tooie, que muchos fanáticos sueñan con ver en el catálogo de Nintendo Switch Online.

Super Mario 64

Imagen cortesía

El fontanero más famoso de los videojuegos vivió una era dorada en las dos dimensiones.

El personaje de Mario se consolidó en los títulos lanzados para la NES y la SNES. No solamente destacó en ventas, también en popularidad.

Super Mario 64, lanzó al mercado un 23 de junio de 1996, y mostró un mundo de Mario totalmente distinto a lo anterior visto.

Ya el juego no era del personaje que salta y corre en una pantalla que solo se movía a la derecha, debido a ser en dos dimensiones.

A los jugadores se les entregó un título de plataformas con una ambientación llena de colores, permitía la exploración y todo era mucho más amplio.

En cuanto a la historia, los juegos de Mario siempre van en la misma narrativa: Salvar a la princesa Peach del villano Bowser.

Este título de Mario en N64, se catalogó como el mayor éxito de la consola para varios portales.

Portales como Game Informer, GameDaily y Nintendo Magazine, en la época calificaron Super Mario 64 como el juego motivador para comprar la N64.

En mayo de 2003, un artículo del portal Ownt añadió este juego en la lista de 20 mejores vendidos para la época.

A finales el año 2004, Super Mario 64 había vendido más de 11 millones de cartuchos.

El juego tiene una mancha gris, donde Nintendo no tuvo la culpa.

En 2020 se filtró el código fuente del juego y muchos hackers lo utilizaron para llevar el título a computadoras y otras consolas de la competencia como PlayStation 3 o Sega Dreamcast.

A pesar de ello, Super Mario 64 es de los títulos más famosos de la N64, y es el favorito de muchos speedrunners.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Imagen cortesía – Nintendo

La saga de Zelda apareció en consolas clásicas de Nintendo, aunque tuvo menor nivel mediático que los juegos de Mario.

Zelda posee dos títulos en la NES, y uno en la SNES, a esta última consola donde se vio la mejor versión de la saga hasta la fecha.

Todo cambió con la llegada de su juego par Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time.

La propuesta invitó a los usuarios a recorrer unas tierras de Hyrule, que visualmente eran muy distintas a lo visto en A Link to the Past, título de la SNES, antecesora de la N64.

Todo estaba hecho en polígonos de tres dimensiones. El protagonista, Link, los personajes, los entornos y cada pequeño detalle.

Para la época, Ocarina of Time era considerado un “portento gráfico”, por calidad técnica que mostró.

Se lanzó al mercado el 21 de noviembre de 1998, e impresionó cómo en un cartucho de 256 megabytes, entraba todo el mundo que Ocarina of Time le presentó al público.

Según el portal N-Sider, sus ventas fueron una locura:

Preventa de 250 mil cartuchos, el juego más preordenado de la historia.

Casi 370 mil copias vendidas en su primera semana en Japón.

820 mil juegos vendidos solo en el año 1998 en territorio japonés.

Un informe de Nintendo de América reportó que la empresa obtuvo 150 millones de dólares en ganancias al vender 2.5 millones de cartuchos de Ocarina of Time.

Esa cifra fue tan solo al cierre del año 1998, y el juego costó aproximadamente 60 dólares en esas fechas.

Para tener idea de la proporción de estas ventas, la película más taquillera ese año fue “Bichos”, de Disney Pixar.

“Bichos”, logró 114 millones de dólares por taquilla, casi 40 millones de dólares menos que Zelda Ocarina of Time.

Es uno de los títulos favoritos para jugar en el catálogo de Nintendo Switch Online, acompañado también de su secuela “Majora’s Mask”.

Otros juegos de Nintendo 64 que no te puedes perder

Imagen cortesía – Nintendo

Varios títulos de la clásica consola de Nintendo acompañan a los tres mencionados anteriormente. Todos con puntos a destacar.

Los amantes del multijugador y las carreras tienen a disposición Mario Kart 64, el juego de karts donde Mario y sus amigos tienen carreras frenéticas para llegar a la meta.

Mario Kart es uno de los títulos mejor aclamados por el multijugador que permite a cuatro jugadores jugar en la misma consola, a pantalla dividida.

Los seguidores de los deportes también tienen títulos de varias disciplinas.

Mario Tennis y Mario Golf son dos juegos del universo de Mario Bros en los cuales los personajes compiten en estas disciplinas, nuevamente una experiencia para toda la familia y amigos.

Para deportes más realistas está Wave Race, un título de carreras con motos de agua, que fue incluido el pasado 19 de agosto de 2022.

Otros personajes de franquicias famosas en Nintendo tienen sus juegos en este apartado de Nintendo Switch Online.

El piloto de aviones Fox, tiene su videojuego “StarFox64”.

El simpático y rosado personaje de Kirby, tiene su juego llamado “The Crystal Shards”.

También el dinosaurio verde amigo de Mario, Yoshi, tuvo una edición de su saga “Yoshi’s Story” para N64.

El catálogo completo de Nintendo 64 en Switch

Imagen cortesía

El Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online permite a los gamers entrar en un catálogo con 18 juegos en total para N64.

En el Nintendo Direct del 23 de septiembre de 2022, se confirmó una serie de nuevos juegos que se sumarán al catálogo virtual de esta consola.

Nueve nuevos juegos llegarán en el transcurso del último trimestre de 2022 y parte del año 2023.

Entre los títulos más destacados, está la trilogía de Mario Party, con tres juegos para toda la familia.

Y también, la adaptación de James Bond GoldenEye 007, originalmente salida en N64 y que en su versión de Nintendo Switch, contará con multijugador online.

Con información de Diario 2001