Trump presiona a ejecutivos de Truth Social para vender acciones a su esposa

El expresidente de EEUU Donald Trump ha presionado a ejecutivos de la red social Truth Social para que cedan sus acciones a su esposa Melania, recoge The Washington Post, citando a Will Wilkerson, exvicepresidente de operaciones de la empresa Trump Media and Technology Group (Tmtg), propietaria de Truth Social.

Wilkerson señaló que presenció personalmente una conversación telefónica en la que Trump exigió a otro cofundador de Tmtg, Andy Litinsky, que entregara su participación accionaria a Melania Trump.

Sin embargo, el ejecutivo no estaba dispuesto a hacerlo, por lo que el exmandatario estadounidense decidió tomar represalias contra él y amenazó con “destruir la empresa” si no se cumplían sus exigencias, agregó.

Litinsky fue posteriormente destituido del consejo de administración de la compañía. Se desconoce si conservó sus acciones de Tmtg, señala el periódico.

En este contexto, Wilkerson presentó una denuncia ante la Comisión Federal del Mercado de Valores de EEUU en relación con la violación de las leyes de valores por parte de Tmtg.

Trump fue suspendido de manera permanente de Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat después de los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Así, el expresidente lanzó su propia red llamada Truth Social, que se asemeja a Twitter en cuanto a sus opciones y funcionamiento.