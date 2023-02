Netflix detalló sus nuevas medidas contra cuentas compartidas en más de un hogar

Netflix ha comenzado a detallar nuevos pasos para poner fin a la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, un plan que ha estado preparando durante meses para aumentar el número de suscriptores.

La plataforma de streaming ya probó algunas de estas innovaciones en varios países de América Latina y ahora planea expandirse a otras partes del mundo, inicialmente a partir de marzo. Está actualizando sus páginas en esos países (Costa Rica, Chile y Perú), donde la empresa estadounidense reveló cómo garantizará que las contraseñas no se compartan entre varios hogares.

Netflix hará que los usuarios a establezcan una “ubicación principal” y obligará a cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta a conectarse a la misma red Wi-Fi al menos una vez cada 31 días. “Las personas que no son parte de su hogar deberán usar sus propias cuentas para ver Netflix. Es posible que Netflix no esté disponible en dispositivos que no sean parte de su ubicación principal”, explicó la compañía. Para aquellos que buscan compartir una cuenta con alguien fuera de casa, Netflix ha estado probando la capacidad de agregar miembros adicionales por una tarifa adicional en los últimos meses en estos tres países, en cada caso por debajo de su tarifa base.

Netflix advierte que el dispositivo puede bloquearse si alguien inicia sesión en el dispositivo desde una ubicación que no sea la ubicación principal, o vuelve a acceder a la cuenta desde otra ubicación, y brinda la opción de solicitar un código temporal para acceder al servicio, p. 7 días en caso de bajada. “El uso generalizado de cuentas compartidas (más de 100 millones de hogares) ha limitado nuestra capacidad para realizar inversiones a largo plazo y mejorar Netflix y construir nuestro negocio”, explicó la compañía en una carta a los accionistas el mes pasado.

Con información de El Universal.