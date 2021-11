Twitter introduce función para hacer más fácil la búsqueda de tuits de una cuenta específica

La red social Twitter añadió un nuevo botón de búsqueda que permitirá buscar más fácilmente tuits específicos del usuario, según confirmó el portal XDA Developers el pasado viernes.

A mediados de octubre, el consultor de redes sociales Matt Navarra ya informó que el nuevo botón había comenzado a aparecer para una pequeña cantidad de usuarios, pero ahora XDA Developers confirmó que la función está disponible en la aplicación para iOS del servicio.

Este novedoso botón en forma de lupa, localizado en la esquina superior derecha del perfil del usuario, abre una nueva barra de búsqueda y permite al interesado buscar tuits específicos que se hayan escrito en su cuenta o en la de cualquier otro usuario.

Un atajo a una función ya existente

El nuevo botón representa un atajo de una función ya existente que permite limitar una búsqueda a los tuits de un usuario específico. Para ello, es necesario escribir en la barra de búsqueda 'de: [nombre de usuario en Twitter] [término de búsqueda]'.

No obstante, la nueva función hace que este proceso sea más fácil. Podría ser útil, por ejemplo, si un usuario desea encontrar un artículo sobre el que recuerda que alguien tuiteó hace meses pero no se acuerda de los detalles, señala el portal The Verge.

Con información de Globovisión