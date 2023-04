¿Cómo se verían Los Simpson en la vida real según la Inteligencia Artificial?

Un fanático de la serie animada Los Simpson viralizó imágenes de cómo se verían en la vida real, gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Marc Burrows compartió en su cuenta en Twitter diferentes fotos en la que el diseño de los integrantes de la familia amarilla difiere al su aspecto original.

El cabello en forma de estrella de mar de Lisa ya no está. A este se le ha dado un peinado “normal”.

Además, sus perlas y su saxofón tampoco aparecen. “Esto es lo que una IA cree que les gustaría a Los Simpson en la vida real”, se lee en un tuit.

En una primera está Marge con Maggie y usuarios de las redes compararon a la pequeña con It por su tamaño, forma de la cabeza y color de cabello.

This is what an AI thinks the Simpsons would like IRL pic.twitter.com/ZTRI7fcLYB

— Marc Burrows (@20thcenturymarc) April 5, 2023