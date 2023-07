La OTAN prorroga un año el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza

Los Estados miembros de la OTAN prolongaron este martes un año el mandato del noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza, de modo que seguirá al frente de la organización transatlántica hasta el 1 de octubre de 2024.

“Honrado por la decisión de los aliados de la OTAN de extender mi mandato como secretario general hasta el 1 de octubre de 2024”, escribió Stoltenberg en su perfil de la red social Twitter.

El ex primer ministro noruego añadió que el vínculo transatlántico entre Europa y Norteamérica “ha garantizado nuestra libertad y seguridad durante casi 75 años”

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

