Confirmado: Hugo “El Pollo” Carvajal ha sido extraditado a EE UU desde España

El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, ya ha sido extraditado a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico, tras un largo periplo judicial que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó la semana pasada su última demanda.

Fuentes jurídicas informaron a EFE que el jefe de contraespionaje venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez ya está rumbo a Estados Unidos, país al que evitó por todos los medios ser extraditado desde que la Policía española diera con su pista en 2021 tras estar casi dos años en paradero desconocido.

“El abogado del general Hugo Carvajal confirma a @AP que el exjefe de espionaje venezolano más conocido como “Pollo” ha sido extraditado desde España y se espera que llegue más tarde hoy a Nueva York, donde enfrenta cargos por lavado de dinero”, informó el periodistaa de la agencia AP, Joshua Goodman.

Attorney for Gen. Hugo Carvajal confirms to @AP that the ex Venezuelan spymaster better known as “Chicken” has been extradited from Spain and is expected to arrive later today to NY, where he faces money laundering charges.

