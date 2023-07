EE UU investiga por corrupción a Rafael Ramírez

La justicia de Estados Unidos está investigando por corrupción al exministro de Chavez y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, según nuevos documentos judiciales dados a conocer a la prensa.

“La nueva presentación judicial es la señal más clara hasta el momento de que EE. UU. ha estado investigando al exzar petrolero de Venezuela @RRamirezVE por corrupción”, refirió el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

De igual forma, Goodman reveló que la justicia estadounidense envió una solicitud de asistencia a la justicia de Portugal para entrevista al banquero suizo-portugués Paulo Murta, que estuvo acusado de colaborar en el ocultamiento de millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA.

“Solicitud de asistencia a Portugal por parte de los federales en Houston para entrevistar al gerente financiero Paulo Murta, quien ayudó a los venezolanos con información privilegiada a abrir cuentas en el extranjero”, refirió.

“¿Quiénes son los “Tres Amigos” que supuestamente aceptaron sobornos por un acuerdo petrolero corrupto en Venezuela?. Eso es lo que los federales le preguntaron al administrador de dinero portugués en una entrevista de 2018″, sumó.

“Paulo Murta dijo que no recordaba los nombres de los informantes cuando se le mostró su propio diagrama escrito a mano del flujo de dólares”, concluyó Goodman.

New court filing is clearest sign yet that the U.S. has been investigating ex Venezuela oil czar @RRamirezVE for corruption.

Request for assistance to Portugal by Feds in Houston to interview financial manager Paulo Murta, who helped Venezuelan insiders open offshore accounts.👇 pic.twitter.com/gOVdC50QZ6

