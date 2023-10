La ONU rechaza ambas enmiendas rusas a la resolución brasileña sobre el conflicto en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha negado a incluir las enmiendas propuestas por Rusia al proyecto de resolución brasileño sobre la reciente escalada en Oriente Medio.

Moscú propuso este lunes añadir dos enmiendas al documento. Una de ellas consistía en la condena de los bombardeos indiscriminados contra la infraestructura civil en la Franja de Gaza, así como contra los propios civiles. Rusia mencionó por separado el reciente ataque contra un hospital en Gaza que dejó centenares de muertos, así como buscaba mostrar el rechazo en nombre del Consejo de Seguridad a la imposición de un bloqueo a la Franja de Gaza.





Responsables de los acontecimientos en Gaza

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, indicó que las personas que impidieron que este lunes se adoptara el proyecto propuesto por Moscú, en el que se instaba a un alto el fuego, y que era de carácter humanitario, tienen parte de culpa por los trágicos acontecimientos en Gaza. Por otra parte, Moscú pretendía que la propuesta brasileña incluyera un llamado a un alto el fuego humanitario inmediato. “El Consejo de Seguridad insta a un alto el fuego inmediato, estable y plenamente respetado”, decía la enmienda. Como señalaron desde la misión permanente de Rusia ante la ONU, los cambios propuestos pretendían equilibrar la resolución de Brasil, ya que condena el ataque del movimiento palestino Hamás, pero no evalúa las acciones de Israel.Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, indicó que las personas que impidieron que este lunes se adoptara el proyecto propuesto por Moscú, en el que se instaba a un alto el fuego, y que era de carácter humanitario, tienen parte de culpa por los trágicos acontecimientos en Gaza. “Todos los que ayer no apoyaron nuestro proyecto de resolución humanitaria, que pedía un alto el fuego inmediato, deben darse cuenta de que tienen parte de responsabilidad por lo ocurrido en Gaza”, aseveró.

Al mismo tiempo, Nebenzia destacó que aquellos que no apoyaron las enmiendas propuestas por Rusia no buscan parar el conflicto. “Aquellas delegaciones que no apoyaron o votaron en contra, de hecho, se opusieron al fin del derramamiento de sangre en Oriente Medio”, dijo.

EEUU veta la resolución de Brasil

No obstante, la resolución brasileña tampoco fue adoptada por el organismo. Estados Unidos vetó el texto redactado por Brasil, doce miembros votaron a favor del proyecto, mientras Rusia y el Reino Unido se abstuvieron. No obstante, la resolución brasileña tampoco fue adoptada por el organismo. Estados Unidos vetó el texto redactado por Brasil, doce miembros votaron a favor del proyecto, mientras Rusia y el Reino Unido se abstuvieron. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, sostuvo después de la votación que el presidente del país norteamericano, Joe Biden, está en la región participando en actividades diplomáticas “y necesitamos que esa diplomacia se desarrolle”. Asimismo, criticó la resolución por no mencionar el derecho de Israel a la autodefensa, recoge AP. A su vez, Nebenzia señaló que “acabamos de presenciar otra manifestación de la hipocresía y el doble rasero de nuestros colegas estadounidenses”. Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque a gran escala contra Israel. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de guerra por primera vez desde 1973. Hasta la fecha, miles de palestinos e israelíes han perdido la vida, mientras que se han contabilizado numerosos heridos entre ambos bandos.

Con información de El Universal