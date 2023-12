Piden a Biden que reconozca a María Corina como líder de la oposición venezolana

El senador republicano estadounidense Rick Scott, exgobernador de Florida, instó este viernes al presidente Joe Biden a que “reconozca” a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, como la “líder legítima de la oposición venezolana” para la elecciones presidenciales de 2024.

A juicio de Scott, Biden debe además “trabajar duro” con Machado para “recuperar la democracia y la libertad de Venezuela” y “revertir inmediatamente su decisión de levantar las sanciones al régimen de Maduro”.

Así se expresó en español el senador por Florida en un encuentro organizado en Miami por la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), en el que intervinieron, además del senador, el presidente de IVAC, Ernesto Ackerman; el alcalde de la ciudad de Sweetwater, José Díaz, y otros líderes y funcionarios locales.

Scott insistió en que la Administración del presidente Biden está obligada a mantener las sanciones temporales al Gobierno venezolano “hasta que sepamos -dijo- que María Corina Machado esté habilitada y las elecciones sean completamente libres y transparentes”.

Machado, quién ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con un 92,35 % de los votos, está inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos de elección popular, por lo que, de no levantarse la sanción, no podrá participar en los comicios presidenciales de 2024, previstos para el segundo semestre, en una fecha todavía no definida.

En una llamada telefónica desde Venezuela, Machado agradeció el apoyo del senador y aseguró que los golpes que ha recibido le dan “más fuerza para seguir, y más razones”.

“Esta lucha es hasta el final. Vamos a liberar Venezuela”, subrayó la exdiputada venezolana y candidata opositora.

En respuesta a sus palabras, el senador Scott le deseó buena suerte en su “lucha por la libertad y democracia en Venezuela”, un combate, advirtió, “muy importante no solo para el pueblo de Venezuela, sino para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En ese contexto, Scott recordó a Biden y el Partido Demócrata que “el régimen de Maduro es una amenaza para la estabilidad de América Latina y la seguridad nacional estadounidense”.

Estados Unidos exigió este martes al Gobierno venezolano un proceso “expedito y transparente” para levantar la inhabilitación de Machado antes de que se convoquen las elecciones presidenciales.

Asimismo, el senador republicano condenó la persecución por parte del Gobierno venezolano de líderes de la oposición y de la campaña de Machado.

“Esto es lo que pasa cuando le das a un dictador lo que quiere, poder”, dijo en referencia a detenciones como las denunciadas por la organización no gubernamental Foro Penal.

Este miércoles el Foro Penal alertó de la detención de Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de Venezuela, que organizó las internas antichavistas del pasado 22 de octubre, horas después de que la Fiscalía anunciase una orden de captura contra el activista y otras tres personas.

Machado mostró este jueves su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de Nicolás Maduro opte por una escalada bélica con Guyana, nación con la que se disputa el territorio de la Guayana Esequiba, para evitar la celebración de las elecciones presidenciales de 2024