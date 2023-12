Venezolano fue asesinado a puñalada por sujetos en Colombia

La madrugada de este martes, murió un hombre venezolano de 33 años, luego de ser apuñalado por dos sujetos, cuando trabajaba en un bar de Kennedy, en Colombia.

La víctima quedó identificada como Junior Gabriel Mosquera Tovar, murió al recibir una puñalada directa al corazón cuando atendía una taberna, ubicada en el barrio El Amparo. Los responsables del crimen serían dos hombres provenientes de la costa Caribe, según lo que dijeron testigos al medio colombiano Q’Hubo.

En el momento del hecho, el venezolano atendía el establecimiento junto a su pareja sentimental, según testimonios en el barrio, los hombres habrían sostenido una riña a pocas cuadras de distancia del establecimiento nocturno y habían dejado herida a una mujer, antes de llegar al lugar del hecho.

Mosquera Tovar no atendió la advertencia que le hizo su compañera sentimental de no prestar más servicio y cerrar las puertas. “Cuando Junior llegó con cuatro cervezas a la mesa donde se encontraban los asesinos, algunos de los hombres le dijeron que no tenía plata con qué pagarlas”, contó la testigo.

Fue entonces cuando Junior “les dijo que no les podía dar las bebidas. Y es cuando uno de ellos lo atacó en el corazón“, relató la pareja de la víctima. La mujer relató que, cuando Mosquera Tovar estaba en el suelo herido, algunos de los delincuentes lo apuñalaron otras dos veces.

La víctima era oriunda de San Carlos, estado de Cojedes, se desempeñaba como carpintero en un local ubicado por el barrio Boyacá Real (Engativá) y residía en Britalia. Tras realizar los respectivos trámites antes Medicina Legal, los familiares y la pareja de Junior esperan trasladarlo a Venezuela esta misma semana para darle el último adiós.

La pareja de Mosquera Tovar, con quien llevaba cinco meses de relación, pide justicia a las autoridades colombianas.

Con información de El Público TV