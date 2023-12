Putin calificó de “completa tontería” la afirmación de Biden

AI

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de “completa tontería” la afirmación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Moscú podría atacar a un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según Biden “si no se para Putin en Ucrania, Rusia atacará la OTAN”. A lo que Putin consideró que “esto es una completa tontería”. Creo que el presidente Biden lo entiende. Es solo una forma de hablar para justificar su error político respecto a Rusia”.

Putin, continúa diciendo que “es erróneo porque creo que EEUU hoy, teniendo en cuenta la perspectiva del desarrollo mundial, esté tan interesado como pensaba hace 20 años y como declara públicamente al infligir una derrota estratégica a Rusia”.

Reiteró que “no creo que eso redunde en el interés nacional propio de EEUU. Eso es lo primero. En segundo lugar, el presidente de cualquier país grande, un país de la OTAN y más aún del único dueño de la OTAN, y EEUU es el dueño de la OTAN, es su patio trasero, todos (los países de) la OTAN, toda la organización de la OTAN, no puede no entender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ningún interés geopolítico, ningún interés económico, político o militar para luchar contra los países de la OTAN”.

“No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros ni deseo alguno de estropear las relaciones que mantenemos con ellos”. Además, destacó que “nos interesa desarrollar las relaciones”.